Israël: Bibi dans le pétrin

Un rapport de police « plein de trous comme un gruyère », a déclaré le premier ministre israélien, Benjamin Nétanyahou, perché sur son arrogance. N’empêche qu’au vu de la décision policière de recommander que soient portées contre lui des accusations de corruption, de fraude et d’abus de confiance, « Bibi » est aujourd’hui plongé dans un pétrin légalo-politique qui, à défaut de le faire tomber, laissera des traces.

Il serait certainement utile à la société et à la démocratie israéliennes que s’efface ce premier ministre usé par le pouvoir et que se défasse avec lui la coalition de droite dure qui le soutient, afin qu’émerge à sa place un gouvernement plus modéré et moins antipalestinien. Dans l’ordre actuel des choses, il n’est malheureusement pas du tout impossible que M. Nétanyahou échappe à la justice et survive politiquement à ces affaires. D’abord, il sait pouvoir compter sur des partis alliés qui n’ont guère intérêt à le lâcher et à voir se tenir de nouvelles élections — des alliés qui, par ailleurs, ne se priveront pas de profiter de son état de précarité pour faire avancer leurs politiques ultrasionistes et ultrasécuritaires. Le premier ministre peut ensuite espérer pouvoir bénéficier de l’indulgence de celui à qui appartient la décision de porter contre lui des accusations, le procureur général Avichai Mandelblit, un homme qui fut son chef de cabinet et qu’il a nommé à la Justice en 2013…

Les soupçons des policiers relèvent de deux enquêtes séparées. Dans la première, M. Nétanyahou, son épouse Sara et leur fils Yaïr sont suspectés d’avoir reçu des cadeaux de deux milliardaires — bijoux, livraisons régulières de cigares et de champagne — contre promesses de coups de pouce politiques de la part du premier ministre… La seconde soulève des enjeux de liberté de presse : M. Nétanyahou aurait obtenu du propriétaire du quotidien à grand tirage Yediot Aharonot qu’il lui assure une couverture plus positive. Contre quoi, le premier ministre se serait engagé à soutenir un projet de loi limitant la circulation d’un quotidien rival.

Facteur aggravant : ces magouilles présumées s’inscrivent dans une longue séquence d’enquêtes ouvertes ces dernières années au sujet de M. Nétanyahou. Preuve que ce dernier a peur de ce qui lui pend au nez, des députés du Likoud proches de lui ont tenté cet hiver de légiférer pour interdire à la police de rendre publiques ses recommandations — ce qui avait d’ailleurs provoqué des manifestations de masse à Tel-Aviv.

C’est dire que l’accumulation d’enquêtes pointe un problème de prévarication répandue. Que M. Nétanyahou échappe à des accusations et il faudra conclure à un ratage grave de l’État de droit.