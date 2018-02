Se surveiller soi-même

Gaétan Barrette n’aime pas la contradiction. C’est tellement vrai que le projet de loi 150 fera en sorte qu’il reviendra au ministre de se donner lui-même des avis analysant les effets de sa réforme sur l’état de santé et de bien-être de la population. Pourquoi ciel veut-il se transformer en son propre béni-oui-oui ?

C’est par un projet de loi fourre-tout, présenté par le ministre des Finances, Carlos Leitão, afin de mettre en oeuvre son budget, que le gouvernement abolira le poste de Commissaire à la santé et au bien-être (CSBE). Cette façon de procéder — à la Harper — n’est pas des plus démocratiques.

Créé par nul autre que Philippe Couillard, le CSBE avait été présenté, il y a 12 ans, comme une grande avancée pour la reddition de comptes du réseau de la santé. Il est jugé encombrant et inutile par Gaétan Barrette.

Le Devoir nous apprenait mercredi qu’une des cinq fonctions du Commissaire, et non la moindre, qui consiste à produire des avis au ministre « sur l’évolution de l’état de santé et de bien-être de la population, notamment par l’analyse rétrospective des impacts des politiques gouvernementales sur cet état », est confiée au ministre lui-même. Il n’est pas précisé dans le projet de loi s’il se remettra ces avis par écrit et en main propre ou s’il pourra plus simplement les faire dans sa tête.

C’est l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) qui se chargera des quatre autres responsabilités dévolues au CSBE, soit l’évaluation des résultats et de la performance du système de santé ainsi que la formulation de propositions pour en améliorer « l’efficacité et l’efficience ». Pas question pour l’INESS de juger des politiques gouvernementales, à commencer par le bien-fondé de la réforme Barrette.

L’INESS joue un rôle essentiellement technique d’évaluation scientifique des nouveaux médicaments, technologies et protocoles. À ce titre, il peut assumer adéquatement une partie du rôle conféré au Commissaire. Mais saura-t-il critiquer les choix faits par le ministre, notamment en matière d’allocations des ressources ? On peut en douter.

Qui plus est, l’INESSS ne disposera que d’une fraction du budget du Commissaire, soit 500 000 $ des 2,7 millions qui lui étaient alloués, a révélé Le Devoir. Même si on fait miroiter commodément les « synergies » qui surgiraient de cette abolition, il y a tout lieu de croire que l’INESSS devra réduire l’intensité de la surveillance qu’exerçait le CSBE. C’est manifestement le but poursuivi par un ministre qui n’a cure des chiens de garde.