Étude du CIRANO: ne touchez pas aux cégeps!

Les cégeps font de nouveau l’objet d’une remise en question. Leur abolition serait une grave erreur. Il faut chercher ailleurs les pistes de solution pour améliorer la diplomation universitaire.

Pauvres cégeps, comme il est facile de casser du sucre sur leur dos. Les voilà maintenant responsables du faible taux de diplomation universitaire chez les francophones au Québec, selon une étude du Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations (CIRANO) dont la méthodologie suscite bien des interrogations.

Depuis la tenue du Forum sur l’avenir de l’enseignement collégial, en 2004, on croyait l’affaire réglée. L’abolition des cégeps, qui revient dans le débat public au même rythme que la pleine lune bleue, est une voie sans issue. D’ailleurs, le premier ministre, Philippe Couillard, a défendu leur existence sans ambages, en 2016. « Les cégeps vont demeurer », a-t-il dit. La ministre responsable de l’Enseignement supérieur, Hélène David, n’a donné aucune indication contraire depuis sa nomination. Espérons qu’il en sera ainsi.

Les cégeps ont passé le cap de la cinquantaine. Ce réseau, comme l’ensemble des composantes du système d’éducation, n’est pas parfait, mais il a largement contribué à combler le déficit de scolarisation aux cycles supérieurs des Québécois au tournant de la Révolution tranquille et à maintenir la vitalité économique et sociale des communautés où ils sont implantés, en particulier dans les régions éloignées. Et c’est sans parler du socle commun de connaissances qu’acquièrent les étudiants, autant dans le parcours préuniversitaire que professionnel, socle sur lequel se bâtit la citoyenneté. Ces bénéfices individuels et collectifs sont toujours aussi tangibles qu’ils l’étaient autrefois.

Dans la nouvelle édition du Québec économique. Éducation et capital humain, le CIRANO se penche sur la diplomation universitaire des francophones au Québec sur un ton alarmiste, car il demeure plus faible que dans le reste du Canada. Le Québec compte 22 % de diplômés universitaires alors que son poids dans la fédération est de 23,3 %. En comparaison, l’Ontario compte 44,7 % des diplômés pour une population de 38,5 % du Canada.

Les deux auteurs de l’étude, l’ex-recteur de l’Université de Montréal Robert Lacroix et le sociologue Louis Maheu, attribuent l’écart, en grande partie, à l’obligation de fréquenter les cégeps, une situation unique au Québec. Ailleurs au Canada et en Amérique du Nord, les étudiants passent 12 ans au primaire et au secondaire, et quatre ans à l’université. Une société distincte n’a pas à faire comme les autres, d’autant plus que le résultat final reste le même : 16 ans de scolarité sont nécessaires pour l’obtention d’un baccalauréat.

Il est trop simple d’affirmer que les deux années de transition collégiale, qui arrivent à point nommé au passage de l’adolescence à l’âge adulte, contribuent au décrochage (ce que sous-tend l’étude de MM. Lacroix et Maheu).

L’élimination des cégeps n’entraînerait pas une amélioration de la diplomation universitaire par magie, car leur disparition serait sans effet sur les déterminants sociaux qui minent la réussite scolaire en amont. La scolarisation des parents, la pauvreté, l’analphabétisme, l’augmentation des étudiants aux prises avec des troubles d’apprentissage qui frappent maintenant aux portes du cégep et de l’université, sans avoir été pris en charge adéquatement au primaire et au secondaire, agissent comme autant de freins à la diplomation. Le CIRANO néglige cette partie de l’analyse.

Si Québec abolissait les cégeps, il faudrait ajouter une année de parcours au secondaire, et une année à l’université. Sans surprises, les commissions scolaires et les universités sortiraient avantagées de l’exercice, car il faudrait les doter des ressources humaines et financières nécessaires pour assumer cette nouvelle responsabilité. La proposition du CIRANO viendrait donc avantager le réseau universitaire, qui crie au sous-financement depuis des années, à raison d’ailleurs. Ce n’est toutefois pas par le brassage des structures que passe l’amélioration de la diplomation universitaire.