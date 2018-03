Le négociateur

Dans une entrevue mémorable accordée à TVA en octobre 2006, Lucien Bouchard avait adressé aux Québécois un reproche que plusieurs avaient avalé de travers : « On ne travaille pas assez. On travaille moins que les Ontariens, infiniment moins que les Américains. Il faut qu’on travaille plus. »

Cette admonestation rend d’autant plus remarquable son indulgence envers les médecins spécialistes, qu’il a conseillés au cours des récentes négociations. L’étude commandée par le dernier commissaire à la santé et au bien-être, Robert Salois, peu avant que Gaétan Barrette n’abolisse son poste, fait état d’un sérieux déficit de productivité par rapport à leurs confrères ontariens.

Même s’ils travaillent moins, M. Bouchard n’a pas semblé troublé par la possibilité que les spécialistes soient mieux rémunérés au Québec que dans la province voisine. Il est vrai que son client refuse d’admettre l’existence de tout écart en sa faveur. Selon la présidente de la FMSQ, Diane Francoeur, les données qui ont amené l’Institut canadien d’information en santé (ICIS) à cette conclusion sont « incomplètes » et ont pour effet de comparer les pommes et les oranges.

Dans le doute, le gouvernement aurait dû attendre d’en avoir le coeur net avant de signer une nouvelle entente, à tout le moins de prévoir un rajustement à la baisse s’il appert que l’ICIS avait raison. Or, l’ascenseur ne peut que monter. Un écart défavorable fera encore augmenter la facture, mais elle ne diminuera pas dans le cas inverse. M. Bouchard était plus méticuleux dans l’utilisation des fonds publics quand il était lui-même aux commandes, au point d’envoyer des milliers de médecins et d’infirmières à la retraite.

Certes, il y a une vie après la politique et maître Bouchard est libre d’exercer son métier d’avocat comme il l’entend, mais il est toujours embarrassant de le voir accepter un mandat qui l’entraîne sur le terrain politique. Le mois dernier, Gabriel Nadeau-Dubois lui a reproché à l’Assemblée nationale d’avoir « utilisé sa notoriété et son pouvoir d’influence pour défendre un groupe particulier contre le bien commun ».

Il y a quelques années, sa comparution devant une commission parlementaire, en qualité de président de l’Association pétrolière et gazière (APGQ), avait donné lieu à une vive altercation avec Amir Khadir, qui l’avait accusé d’avoir manqué à son engagement envers le Québec et au devoir de réserve qui incombe à un ancien premier ministre.

M. Bouchard a fait son travail avec le talent qu’on lui connaît en présentant les spécialistes comme les victimes des « tracasseries » et du « manque de respect » du gouvernement et de son matamore de ministre. Quoi qu’on pense de ses méthodes, M. Barrette était certainement en droit de lui répliquer qu’il était bien mal placé pour reprocher à qui que ce soit d’avoir semé le chaos dans le réseau de la santé.

Toute l’éloquence de l’ancien premier ministre ne suffira pas à réhabiliter l’image de la profession médicale dans l’opinion publique, pas plus qu’il n’avait jadis réussi à la convaincre de la nécessité d’autoriser les forages dans les basses terres ou l’estuaire du Saint-Laurent.

On a eu beau répéter que l’essentiel de la négociation a porté sur les conditions de travail des médecins et l’accessibilité aux soins, le mal est fait. Qu’elle soit fondée ou non, l’impression que la FMSQ cherchait avant tout à maximiser la rémunération de ses membres a pénétré les esprits trop profondément pour être dissipée de sitôt. Il y a trop longtemps qu’on fait miroiter une amélioration des soins pour justifier une nouvelle hausse qui ne donne jamais les résultats escomptés.

On peut comprendre le sentiment d’injustice qui habite bon nombre de médecins qui ont à coeur le bien-être de leurs patients. Mme Francoeur les aurait mieux servis en se montrant moins condescendante envers ceux qui ont manifesté publiquement l’inconfort moral qu’ils ressentent. « Il y a des gens qui ne voient pas la lourdeur de la tâche », a déclaré la présidente de la FMSQ, comme si ceux qui trouvent leur rémunération excessive sont des dilettantes qui pratiquent une médecine douce.

Mme Francoeur s’est désolée de l’effritement du lien de confiance entre la population et la profession médicale. En réalité, il s’agit moins de confiance que d’estime. Le malade n’a pas d’autre choix que de faire confiance à son médecin, mais il n’est pas obligé de l’admirer, encore moins de l’aimer.

De temps immémorial, le médecin a occupé une place plus qu’enviable dans l’imaginaire collectif québécois. Alors que dans d’autres sociétés, son statut social a été « normalisé » depuis longtemps, l’image du bon docteur Jérôme des Belles histoires des pays d’en haut avait résisté à l’épreuve du temps. Cette époque est maintenant révolue. Même avec le meilleur conseiller, l’estime ne se négocie pas.