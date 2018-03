Être possédé par ses possessions

Aimé Ranger, une pratique zen, de Masuno Shunmyo. « Essayez de regarder votre maison comme si vous étiez invité chez quelqu’un d’autre. » Ce moine japonais nous aide vraiment à renoncer à certaines choses et à vivre l’instant présent sans constamment accumuler pour demain ou ressasser les souvenirs. Il nous invite à prendre cinq minutes le matin pour ranger et avoir l’esprit plus tranquille.



Refilé Mais pourquoi j’ai acheté tout ça !, d’Élise Rousseau, à l’ado qui commence sa carrière autonome de consommateur. Cette bédé s’adresse à tous et le titre donne déjà le ton. On y parle surconsommation, obsolescence programmée, publicités, soldes, troc, ressources et sobriété heureuse.



Reçu le dernier livre traduit de Marie Kondo, coach organisationnelle : Ranger inspire la joie. La méthode Kon Mari pas à pas. Elle fait le tour de la maison avec nous et indique comment nous débarrasser de ce que nous ne voyons plus. Grâce à elle, je vais faire comme Radio-Canada et me débarrasser de mes CD. Ça manque un peu de conscience écologique, par contre. Au lieu de jeter, on peut donner à des organismes de charité. Au final, on comprend que ranger doit faire partie de notre hygiène de vie quotidienne. Offert en numérique.



Visionné la conférence Ted de l’écrivain et designer Graham Hill, qui nous explique comment il a aménagé son appart de 420 pieds carrés à Manhattan en usant de la philosophie du « peu, c’est mieux ». L’industrie des mini-entrepôts représenterait 22 milliards de dollars aux États-Unis. Garde-robes, garages et sous-sols ne suffisent plus. Si vous avez cinq minutes.