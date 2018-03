Investir, mais pas seul

L’investissement en ligne tarde à s’ancrer dans les habitudes des épargnants. D’abord par manque de confiance, puis par manque de connaissances, enfin par crainte du vol d’identité.

Encore faible au Canada, le taux d’adoption de la technologie financière connaît tout de même une progression accélérée. Mais elle reste l’apanage des transactions courantes. Selon l’indice d’adoption des FinTech 2017 du cabinet de fiscalité Ernst Young, publié en juillet dernier, ce sont les segments transferts d’argent et paiements électroniques qui dominent, avec un taux d’adoption de 50 %. Suit l’assurance, mais avec un taux de 24 %. Arrivent loin derrière l’épargne et l’investissement (20 %), les services de planification financière (10 %) et l’emprunt (10 %).

Manque de connaissances

Les résultats d’un sondage publiés cette semaine par BMO Gestion de patrimoine proposent une explication à cette retenue de l’investissement en ligne. Les décisions de placement intimident 46 % des Canadiens. Près des deux tiers disent manquer de connaissances en matière d’investissement. Ceux qui peuvent ou souhaitent investir ne veulent pas le faire seuls. Encore moins en ligne. Ainsi, 53 % des répondants sont en quête d’appui ou d’outils tel un conseiller robot pour les aider à mieux investir. C’est le cas pour 38 % des baby-boomers, de 58 % des membres de la génération X et de 67 % des Y.

Ernst Young concluait également que la première raison est le manque de connaissances. « L’autre raison le plus souvent évoquée pour expliquer la faible utilisation des FinTech est tout simplement que les répondants préfèrent faire appel à un fournisseur de services traditionnel pour répondre à leurs besoins. »

À l’opposé, 74 % des répondants disant avoir eu recours aux services d’un conseiller numérique se déclarent satisfaits de leurs choix de placement. C’est toutefois le cas pour seulement 33 % des baby-boomers, pour 76 % de la génération X et 79 % des Y.

Une autre enquête publiée cette semaine, préparée cette fois pour Comptables professionnels agréés (CPA) du Canada, apporte un éclairage additionnel. « La crainte du vol d’identité s’accroît au sein de la population canadienne, tandis que la confiance dans les efforts déployés par les entreprises du pays pour assurer la protection des renseignements personnels se détériore », peut-on lire. Cette crainte et ce manque de confiance concernent plus de sept répondants sur dix.

Fraude

Toujours selon ce sondage commandé par les CPA, 68 % des répondants croient que les méthodes de paiement électronique facilitent la fraude. Et 40 % se disent mal à l’aise d’effectuer des achats en ligne. Dans les faits, 35 % des personnes sondées affirment avoir déjà été victimes de fraude financière. « Les fraudes visant une carte de crédit (75 %) et celles visant une carte de débit (24 %) demeurent les deux types de fraudes les plus courants. » Aussi, ils sont 39 % à croire que leurs renseignements personnels ont déjà été compromis.

Ces craintes ne sont pas irrationnelles ou pures perceptions. Du moins, elles existent au sein des entreprises. Un troisième sondage publié cette semaine, cette fois par le cabinet PwC Canada, conclut que les crimes économiques, comme la cybercriminalité, le détournement d’actif et la fraude à la consommation, sont en forte hausse au Canada.

Dans un résumé de La Presse canadienne, on peut lire que 55 % des entreprises canadiennes ont été victimes de crimes économiques au cours des 24 derniers mois. Ce pourcentage était de 37 % dans l’édition 2016. Dans l’intervalle, la cybercriminalité est devenue le crime économique le plus signalé au Canada, par 46 % des organisations, devant le détournement d’actif (38 %) et la fraude à la consommation (26 %).

« Près de la moitié des organisations canadiennes estiment que la cybercriminalité a un effet plus perturbateur que tout autre type de crime économique sur leurs activités », ajoute l’agence de presse. « Dans le secteur bancaire, 52 % des cadres des services financiers s’attendent à ce que la cybercriminalité soit le crime économique le plus disruptif au cours des 24 prochains mois », ajoute PwC, dans son communiqué.