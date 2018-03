Un trio d’enfer au paradis

Eux, c’est le trio d’enfer. Leur cause ? Les paradis. Ceux où des multinationales ont pignon sur rue à la Barbade et ne sont jamais imposées à Toronto. Le bouillant comédien Vincent Graton a lancé le bal, en octobre dernier, avec une série de tweets #justicefiscale adressés à Justin Trudeau, inlassablement, jour après jour. Ce sera son 123e appel du pied aujourd’hui. Dans la foulée, il a contacté le philosophe Alain Deneault, bien connu pour son expertise dans les dossiers d’« escroquerie légalisée », et la fiscaliste Marwah Rizqy, qui a fait de l’évasion fiscale son cheval de bataille depuis quelques années. Jusqu’à se présenter comme candidate au Parti libéral en 2017 et être tassée par l’apparatchik du parti.

Ces trois justiciers indignés ont déposé leur gerbe symbolique d’oiseaux du paradis devant le parlement à Ottawa. Le livre d’Alain Deneault, Paradis fiscaux : la filière canadienne, s’ajoute au cadeau empoisonné. En ce dernier vendredi de février, ils ont rendez-vous avec une ministre du Revenu absente, Mme Lebouthillier. Justin fait le mariol en Inde contre un plat de lentilles, alors qu’on estime que jusqu’à 50 milliards échappent au fisc canadien chaque année. Peut-être plus, peut-être moins. Y’a un flou. Là où il n’y en a pas, c’est que le 1 % possède 82 % des richesses mondiales.

« Le gouvernement est “vu”. Nous allons braquer la lumière sur ce qui se passe dans la pénombre. Ils haïssent ça. On sait qu’ils savent et on montre ça », résume Deneault, 47 ans, qui n’en est pas à ses premiers démêlés avec des multinationales crasses et tentaculaires. L’universitaire s’est attaqué aux minières, aux pétrolières et à notre médiocratie politique en général. Il « est » Ristigouche en Gaspésie, il « est » Grenville en Outaouais, en plus d’être Franco-Ontarien de naissance.

J’ai accompagné ces trois chevaliers à l’aller comme au retour, intéressée par la rencontre improbable entre ces frondeurs issus d’horizons épars. Alain la définit comme le rendez-vous entre les humanités (lui), la technique (Marwah) et le citoyen outillé (Vincent) ; une militance appuyée par le collectif Échec aux paradis fiscaux. Ils s’attaquent à ceux qui veulent notre « bien », et qui l’auront.

Une équipe de tournage les suit pas à pas, des bénévoles, en veux-tu en voilà, des militants-tantes qui pourraient rester bien au chaud chez eux plutôt que d’affronter les trottoirs verglacés d’Ottawa et de se casser la gueule pour la cause. « Je ne m’attends à rien et je vais être déçu », me prévient Alain. Vincent, lui, considère qu’il a dépassé l’étape où il en discutait avec des amis autour d’un verre de vin : « Se mettre les mains dans la marde, c’est une autre affaire. Moi, je me vois comme un citoyen qui s’occupe de la cité. » Les Paradise Papers lui ont fourni la bougie d’allumage.

« L’iniquité fiscale, ça touche tout le monde ! » insiste la fougueuse Marwah, 32 ans. Cette native d’Hochelaga (elle y vit toujours avec toute sa famille) s’y connaît en inégalités sociales. Elle a fait sa maîtrise en fiscalité internationale, puis son doctorat. Elle répète que le Canada est à la traîne sur ces dossiers, faisant figure de cancre mondial. Déchirer les accords avec ces pays et les placer en quarantaine, voilà les solutions avancées.

« Je crois que les astres sont alignés, ça va devenir incontournable », avance la jeune femme d’origine marocaine, qui ne manque pas de se faire traiter de « poupoune » sur les réseaux sociaux : « Je ne suis pas avocate par hasard. Avant de défendre les autres, je vais me défendre moi-même. Je suis au bon endroit si je dérange », lance cette fiscaliste aux convictions aussi incongrues dans son milieu que la diète végétalienne pour un lion.

Leur lutte contre le confort et l’indifférence s’accompagne de beaucoup de solitude, d’incompréhension. « La solitude est ressentie quand les gens qui t’entourent n’embarquent pas », remarque Vincent, 58 ans, appuyé par sa famille, sa conjointe, l’animatrice France Beaudoin et ses quatre enfants. « Je le fais aussi pour mes kids. »

On passe facilement pour un obsédé lorsqu’on décide de poursuivre un objectif précis ; le discours répétitif finit par lasser l’entourage. « Moi, je me sens orphelin, je n’ai pas de famille politique », estime le commentateur « de gauche » chez Gravel le matin. « Maintenant, quand on m’insulte ou qu’on me traite de naïf, je ris. J’utilise l’arme de l’humour. »

Cela dit, le comédien n’en revient pas du temps investi par les militants et de la lenteur du processus. « Les mouvements s’essoufflent à l’usure parce que les gens sont épuisés et n’ont pas d’argent », note cet enflammé, qui prévoit une résistance étalée sur cinq à dix ans. Les trois mousquetaires ont en commun d’avoir les coudées franches et de rechercher la cohérence. Mais le trio reconnaît les limites de la militance. Ce sera au législatif de bouger. Et pour l’instant, rien n’indique qu’on les avait entendus à la lecture du dernier budget fédéral, déposé quelques jours après leur passage.

« Je parlais des paradis fiscaux en 2009, on me regardait avec des yeux de merlan frit », ajoute Alain autour d’une bière du vendredi soir. « On réduit ça à des enjeux d’argent. L’application de la justice n’est pas une négociation de boutiquier ! »

Pour le philosophe, toute cette lutte rejoint à la fois les ministères du Revenu, de la Justice, des Affaires étrangères et des Finances. Selon lui, pas de doute, il faut repenser l’économie radicalement. « Nous avons été reçus par des hauts fonctionnaires qui n’ont pas à répondre à nos questions. C’est comme si on supprimait la limite de vitesse sur l’autoroute et qu’on rencontrait des patrouilleurs au lieu des politiques. »

« Nous avons posé un jalon aujourd’hui », pense Marwah, que rien ne semble démonter, pas même ses détracteurs qui lui reprochent de ne pas adopter un ton suffisamment « académique » et neutre. « Si j’avais voulu être contrôlée, je serais allée travailler en Arabie saoudite ! »

Alain opine : « Y’a un plaisir à démasquer, dénoncer, divulguer. Même si le constat est dévastateur. J’aime mieux ça que prendre des Prozac en écoutant Netflix. »

