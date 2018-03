De l’enchantement à la détresse

La vitesse avec laquelle les députés conservateurs du Québec et leur chef Andrew Scheer se sont empressés cette semaine d’inviter leurs collègues démissionnaires du Bloc québécois à se joindre à eux à la Chambre des communes aura démontré en quoi l’électorat québécois est changeant. Les résultats électoraux au Québec depuis dix ans ont donné du fil à retordre aux politicologues, qui cherchent à comprendre les virages politiques extrêmes qui ont vu le Bloc être délogé du sommet par le NPD, qui a dû ensuite céder sa place aux libéraux en 2015. Doit-on s’attendre à ce que les Québécois changent encore d’avis en 2019, cette fois au bénéfice des conservateurs ?

Pour l’instant, rien n’indique qu’un tel rebondissement serait dans les cartes. M. Scheer ne crée guère l’engouement, ni chez les électeurs québécois ni chez ceux du reste du Canada. Mais la guerre interne au Bloc aiderait les conservateurs à préserver les 11 sièges qu’ils détiennent actuellement au Québec en amenant plus d’électeurs nationalistes à abandonner une formation souverainiste en détresse. Devant un gouvernement libéral centralisateur et un NPD tout aussi friand d’un gouvernement central fort, les conservateurs constitueraient peut-être leur meilleure solution de rechange.

Bien sûr, il serait périlleux de présumer quoi que ce soit en ce qui concerne le comportement futur des électeurs québécois. Ces derniers constituent une espèce qui confond bien des experts en la matière. Mais force est de constater que le Bloc, encore plus que son cousin sur la scène provinciale, connaît un déclin certain depuis plusieurs années. Alors que le débat actuel au Bloc tourne autour de la mission première du parti — la promotion de la souveraineté ou la défense des intérêts du Québec —, l’effritement dans l’appui bloquiste depuis dix ans serait surtout le résultat d’un désir de la part des électeurs québécois, même ceux qui se disent souverainistes, de parler d’autre chose. À un point tel où le Bloc n’a plus d’attrait que pour les souverainistes purs et durs.

La personnalité attachante de l’ancien chef néodémocrate Jack Layton a certes contribué à l’essor du NPD au Québec en 2011. Mais comme l’ont constaté le politicologue Patrick Fournier de l’Université de Montréal et ses coauteurs dans une étude publiée en 2013 dans la Revue canadienne de la science politique, un rassemblement souverainiste en pleine campagne fédérale en 2011 et qui avait réuni Gilles Duceppe et la chef péquiste de l’époque, Pauline Marois, aurait nui autant au Bloc que l’engouement des électeurs pour le bon Jack. « Pour le reste de la campagne, le Bloc a continué de mettre l’accent sur la souveraineté en rappelant aux électeurs que le NPD était un parti fédéraliste, ce qui a créé une explosion dans la couverture médiatique de la souveraineté durant les deux dernières semaines de la campagne », ont-ils écrit dans cette étude, publiée en anglais. « Le message du Bloc aurait pu être efficace parmi les souverainistes convaincus […], mais il se peut qu’il ait créé une réaction de rejet [“backlash”] parmi les nationalistes, plus nombreux, qui avaient souvent appuyé le Bloc pour défendre les intérêts du Québec sur la scène fédérale. »

De 49 % en 2004 à 23 % en 2011, en passant par 38 % en 2008, le Bloc a fini l’élection de 2015 avec 19,3 % du vote au Québec. La plupart des 10 candidats qui ont gagné sous la bannière bloquiste en 2015 ont connu de si courtes victoires qu’il suffirait que quelques centaines d’électeurs changent d’avis en 2019 pour qu’ils se retrouvent au chômage. Ils compteraient peut-être sur un effondrement de l’appui au NPD sous Jagmeet Singh encore plus important que sous Thomas Mulcair en 2015, alors que le candidat néodémocrate était dans la majorité des cas le député sortant. Ils pourraient aussi espérer que la popularité du premier ministre, Justin Trudeau, qui semble en prendre pour son rhume ces dernières semaines, s’estompe encore davantage d’ici les prochaines élections pour damer le pion à leurs adversaires libéraux en 2019. Mais on voit mal en quoi l’avenir du Bloc pourra passer par la promotion de l’indépendance, comme le souhaite sa chef contestée, Martine Ouellet, alors que le nombre d’électeurs souverainistes qui se mobilisent autour de ce seul enjeu au fédéral est à la baisse d’élection en élection depuis 2004. Et ce n’est pas avec une chef aussi hostile envers les nationalistes mous que le Bloc va convaincre ces derniers de revenir au bercail.

Le Bloc n’est déjà plus un joueur important à Ottawa. Cette semaine, il a été tourné en ridicule sur la colline parlementaire. Grâce d’ailleurs à Mme Ouellet et à ses complices, le ridicule semble en voie de le tuer.