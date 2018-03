Le malheur des uns…

François Legault avait déjà tout lieu de se féliciter d’avoir réussi à recruter la mairesse de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, Chantal Rouleau, pour défendre les couleurs de la CAQ dans la seule circonscription de l’île de Montréal où elle a une chance de l’emporter à l’élection du 1er octobre prochain, mais la guerre fratricide qui vient d’éclater au sein du mouvement souverainiste, aussi bien au Bloc québécois qu’au Parti québécois, doit le porter au comble de la joie.

Il est vrai que le débat sur le rôle que le Bloc doit jouer à Ottawa est antérieur à l’arrivée de Martine Ouellet, mais la députée de Vachon a fait depuis longtemps la preuve qu’elle croyait toujours dur comme fer être la seule à avoir le pas. Après les injures dont elle les avait abreuvés durant la course à la succession de Pierre Karl Péladeau, ses collègues péquistes avaient poussé un soupir de soulagement quand elle avait décidé de sauter dans l’arène fédérale, mais la rapidité avec laquelle elle a réussi à faire éclater son nouveau parti n’en demeure pas moins impressionnante. Qui plus est, elle semble déterminée à en raser les derniers vestiges.

Le PQ avait déjà suffisamment de difficulté à se refaire une santé sans que la plus grave crise de l’histoire du Bloc vienne polluer la course à l’investiture dans Pointe-aux-Trembles, qui réunit tous les ingrédients d’un autre de ces psychodrames dont il a le secret et dont les conséquences pourraient être incalculables.

Il fallait mal connaître Maxime Laporte pour penser qu’il accepterait de s’effacer devant Jean-Martin Aussant. Si les qualités intellectuelles et la force de conviction de l’ancien chef d’Option nationale sont largement reconnues, le jeune président de la Société Saint-Jean-Baptiste est ce qu’on appelle un « battant », qui a une pugnacité hors du commun.

Les militants péquistes de Pointe-aux-Trembles auront à faire un choix déchirant. Peu importe les bonnes relations personnelles que les deux hommes peuvent entretenir, ce fameux choc des idées d’où est censée jaillir la lumière risque plutôt de semer l’amertume et la division. Que deux candidats de cette qualité en soient réduits à s’arracher la même circonscription montréalaise démontre à quel point ce qui a été son berceau est devenu une terre inhospitalière pour le PQ.

Depuis la fondation du parti, son histoire est jalonnée par les chicanes entre impatients et pragmatiques, mais les deux protagonistes font partie de ceux qui n’étaient pas d’accord avec le report du référendum à un hypothétique deuxième mandat. M. Aussant s’est officiellement rallié à la position officielle du parti, mais tout le monde sait ce qu’il en pense réellement, même si certains lui reprochent son ralliement stratégique, comme en témoigne la lettre d’une militante amèrement déçue que Le Devoir a publiée mercredi.

Paradoxalement, le mouton noir qui avait démissionné avec fracas en juin 2011, en vitupérant Pauline Marois et l’ensemble de la députation péquiste, fait aujourd’hui figure de candidat de l’establishment. Les « purs et durs » qui forment la garde prétorienne de Martine Ouellet, menés par le député de Pointe-de-l’Île, Mario Beaulieu, appuient activement la candidature de M. Laporte, qui deviendrait en quelque sorte leur nouveau représentant au sein du PQ, en prévision du débat sur l’échéancier référendaire qui reprendra inévitablement au lendemain de l’élection du 1er octobre. Ce qui se passe actuellement au Bloc ne donne pas l’impression que l’unité fait partie de leurs priorités.

François Legault ne souhaite certainement pas devenir le premier à diriger un gouvernement qui ne compterait aucun ministre représentant une circonscription de Montréal. Même Duplessis avait toujours réussi à faire élire un ou deux députés sur l’île.

Depuis quelque temps, les stratèges caquistes laissaient entendre qu’ils avaient réussi à recruter un(e) candidat(e) vedette qui allait changer la donne dans Pointe-aux-Trembles, où la CAQ avait terminé deuxième avec 24 % des voix en 2014, plus de 5000 voix derrière Nicole Léger.

Chantal Rouleau en a la capacité. Malgré la vague qui a porté Valérie Plante à l’hôtel de ville, elle a été réélue sous les couleurs d’Équipe Coderre avec 57 % des voix dans son arrondissement de Rivière-des–Prairies–Pointe-aux-Trembles et il est certain que la CAQ mettra à sa disposition le maximum de moyens.

Les électeurs de Pointe-aux-Trembles peuvent également avoir l’assurance qu’elle occuperait une place importante dans un gouvernement Legault. Après avoir perdu son siège au comité exécutif, ce serait une douce vengeance pour Mme Rouleau d’être nommée ministre des Affaires municipales, responsable de la Métropole.