Ils n’étaient que des enfants…

Sa petite main était lovée dans la mienne. Du haut de ses quatre ans, il faisait le fier, mais je savais qu’il n’en menait pas large. Une école. Dans un autre pays. En plein coeur du désert. Et en cours d’année. Mais il a franchi les deux portes vitrées crânement, son sac sur les épaules. Avant que les battants ne se referment sur lui, juste avant, la directrice est sortie pour me faire faire le tour des locaux ; or ses premiers mots n’ont pas été pour le cursus scolaire, les cours d’éthique, ou l’impératif kit d’urgence dont tout écolier doit être muni lorsqu’il vit sur la faille de San Andreas (un sac contenant de la nourriture lyophilisée, une copie d’un papier d’identité et les coordonnées d’un contact hors État… en cas de « Big One » — le séisme que tous redoutent)…

Non, avant tout ça, elle s’est retournée pour me montrer, fière, la double porte vitrée et blindée qui venait d’avaler mon enfant. « Il est en sécurité », a-t-elle ajouté. Ultime argument de vente d’une école américaine, au-delà de sa localisation ou de son projet éducatif. Parce que les balles représentaient un plus grand risque pour mon enfant que la déshydratation ou l’effondrement du bâtiment. Trois ans plus tard, un soir de décembre, c’est de nouveau sur le seuil de son école que je l’ai prise dans mes bras… en larmes. Un tueur avait fauché 20 petites vies à l’école primaire Sandy Hook. Nous, nous étions à Montréal. Comme bien des parents autour de moi, je pensais à ceux qui n’avaient pas cette chance.

Et cette chance n’est pas le fruit du hasard. C’est un alignement politique des astres, choisi par volonté ou par couardise, par des élites déconnectées tant au niveau fédéral qu’au niveau fédéré. Comment expliquer autrement que mardi, sous les yeux des survivants de la fusillade, la chambre de Floride a tué dans l’oeuf un projet de loi visant à bannir les fusils d’assaut ?

Pourtant, selon le Pew Research Center, en 2017, la majorité des Américains affirmaient qu’un meilleur contrôle est la solution : créer des garde-fous en cas de maladie mentale, empêcher les personnes placées sous surveillance ou visées par des interdictions de vol d’en acquérir, imposer une vérification systématique des antécédents, bannir les fusils d’assaut et établir un registre national des armes à feu. Si les moyennes éclipsent les écarts partisans (considérables), dans le même temps, 61 % des Américains, selon Gallup, ont une vision positive du puissant lobby des armes, la NRA.

C’est sans doute ce qui explique qu’à la veille d’accéder à l’âge adulte, les enfants de l’école secondaire Marjory Stoneman Douglas de Parkland n’ont connu que le monde de Columbine. Celui où, malgré l’accélération des tueries au cours de la dernière décennie, les régulations mises en place s’effritent faute de pouvoir être reconduites. Or le coût de cette violence va bien au-delà des 150 spectaculaires et traumatisantes tueries de masse des 50 dernières années.

À partir d’un rapport réalisé par le Congressional Research Service en 2012, le Washington Post estimait en 2015 qu’il y avait plus d’armes que d’habitants (357 millions) aux États-Unis — détenues par la moitié d’entre eux. Mais plus encore, il y a chaque année en moyenne, depuis 2001, 30 000 morts par armes à feu — parmi lesquels, selon la revue Pediatrics, 1300 enfants, dont 500 par suicide. Comme si, tous les 12 mois, les États-Unis perdaient l’équivalent de la ville d’Alma. Le coût social est colossal : on ne fait pas disparaître 30 000 personnes par année sans que cela ait un impact sur les structures familiales et économiques. Cyniquement, s’il fallait réduire l’équation à cela pour convaincre les élus, le journal Mother Jones a chiffré les coûts (immédiats) de chaque homicide (des services d’urgence à l’enquête judiciaire, de l’incarcération aux traitements psychiatriques) à 400 000 $. Or il y en a eu 17 250 en 2016 : l’addition est vertigineuse et devrait théoriquement suffire à convaincre.

Las, face au non-sens, les survivants ont investi le parvis du Capitole de Tallahassee. Leurs contemporains, d’un bout à l’autre du pays, sont descendus dans la rue. Et prévoient de marcher, pour leurs vies, le 24 mars. Preuve d’une fracture évidente — politique et générationnelle : des superintendants de districts scolaires, comme celui de Waukesha au Wisconsin ou celui de Needville au Texas, ont menacé de suspension les élèves qui y participeraient. Oubliant qu’en novembre ils seront nombreux à voter. Qu’en 2020, ils surpasseront dans les isoloirs le nombre des baby-boomers et celui de la génération X. Ils n’étaient peut-être que des enfants… mais ils n’auront d’autre choix que de grandir. Vite. En bousculant leurs aînés. Pour vivre.