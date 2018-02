Maudit costume

Il n’y a pas que les téléspectateurs québécois qui ont apprécié l’ultime prestation olympique des patineurs Tessa Virtue et Scott Moir. Installée en bordure de la glace, Leanna Caron a aussi beaucoup aimé. Même un peu trop au goût de certains Français.

Le problème, c’est que cette Leanna Caron n’est pas une spectatrice comme les autres. Elle est à la fois juge de patinage artistique et présidente de Patinage Canada. Un double rôle que dénonce depuis un bon moment le président de la Fédération française des sports de glace, Didier Gailhaguet : c’est permis par les règles, mais ce n’est pas très éthique, a-t-il répété au fil des mois.

Mais lundi soir, en regardant les feuilles de pointage du programme libre, il a vu rouge.

Comme l’ont souligné à grands traits plusieurs médias de l’Hexagone, la juge canadienne a été la seule à ne pas accorder de note parfaite au couple français Papadakis-Cizeron, qui a terminé en deuxième position, alors que les huit autres officiels leur ont donné entre deux et quatre 10 sur 10 dans l’évaluation des critères artistiques.

À l’inverse, la juge Caron a décerné quatre notes parfaites à Virtue et Moir.

Alors, que faire de tout ça ? Sans doute pas grand-chose. En patinage artistique, la meilleure et la moins bonne note des juges sont retirées de l’équation pour calculer la note finale. On ne peut donc pas savoir exactement dans quelle mesure le supposé patriotisme mal placé de cette Canadienne a pu faire pencher la balance.

Le plus ironique dans tout cela, c’est que cette controverse nous rappelle celle qui a ébranlé le monde du patinage artistique aux Jeux de Salt Lake City, en 2002.

Cette année-là, les Canadiens Jamie Salé et David Pelletier ont vu la médaille d’or leur échapper en raison d’une juge française qui a après coup avoué avoir subi des pressions pour favoriser un couple russe. Et ces pressions sont venues de… Didier Gailhaguet, suspendu à l’époque pour trois ans.

À Pyeongchang, on ne parle pas d’un scandale du même ordre. Simplement d’une apparence de conflit d’intérêts qui soulève des questions et d’un désaccord sur des notes qui, par définition, sont subjectives.

On peut tout de même comprendre les Français d’être déçus de voir leurs porte-couleurs s’incliner, alors que Papadakis et Cizeron auraient difficilement pu faire mieux. Ils ont battu le record du monde pour un pointage obtenu lors d’un programme libre en danse sur glace, mais ils ont malgré tout terminé l’épreuve à court de la première place, à moins d’un point d’écart.

Difficile de ne pas penser au pointage final qu’ils auraient pu obtenir si le costume de cette pauvre Française n’avait pas décidé de se détacher devant des millions de téléspectateurs lors du programme court, montrant ce qu’il ne faut pas voir à heure de grande écoute.

Les efforts déployés par la patineuse pour danser sans que rien paraisse, ou presque, auraient d’ailleurs pu lui valoir quelques points de plus.

Ce qui nous amène à cette épineuse question, qui fera sans doute bondir les puristes : pourquoi accorder autant d’importance aux costumes des patineurs ? Et pourquoi ne pas simplement demander aux athlètes de porter des tenues neutres, évitant ainsi tout problème de nudité indésirée pour cause de paillettes défectueuses, tout en mettant l’accent sur la performance des sportifs ?

En ski de bosses, 80 % de la note décernée par les juges repose sur la qualité de la descente et l’exécution des figures acrobatiques. En saut acrobatique, l’allure de l’athlète dans les airs compte pour 50 %. En demi-lune, les officiels tiennent notamment compte de la prestance de l’athlète sur la piste. Et dans tous ces sports jugés, on ne s’attarde pas à la couleur du casque de Mikaël Kingsbury ou à l’allure des lunettes de Shaun White. Pourquoi ne pas appliquer la même logique au patinage artistique ?

Il faudra y songer sérieusement si on veut désormais éviter que la victoire ou la défaite ne puisse littéralement tenir qu’à un fil.