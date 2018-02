Le gros bout du bâton

Depuis la création du régime d’assurance maladie, le mode de rémunération des médecins a fait périodiquement l’objet de débats, mais aucun gouvernement n’a osé le changer.

En 1970, le Québec devenait la dernière province canadienne à adhérer au programme fédéral qui permettait la mise sur pied d’un régime de santé public et universel. En pleine crise d’octobre, le gouvernement Bourassa avait dû faire adopter une loi spéciale pour forcer le retour au travail des médecins spécialistes, qui avaient déclenché une grève générale pour y faire obstacle.

À les entendre, on voulait leur imposer un carcan « pire qu’en Union soviétique ». Pour les amadouer, on leur a consenti un statut de travailleurs autonomes rémunérés à l’acte plutôt que d’en faire des salariés de l’État, comme on le prévoyait au départ. Bref, on leur a signé un chèque en blanc.

Les médecins ne renonceront pas sans combattre à un système aussi avantageux, qui leur a permis d’être parmi les mieux payés au Canada, même si le coût de la vie est nettement inférieur au Québec. D’entrée de jeu, ils ont boudé les deux études commandées en 2014 par le Commissaire à la santé et au bien-être, dont le poste a été aboli depuis par le gouvernement Couillard, qui concluaient à la nécessité de réviser le mode de rémunération à l’acte et de diminuer la mainmise des fédérations médicales sur leur propre rémunération.

Lors de sa comparution devant la commission parlementaire qui étudiait le projet de loi 20, en mai 2015, le commissaire Robert Salois avait déploré que le Québec demeure « le bastion de la rémunération à l’acte au Canada et parmi plusieurs pays », même si ses effets pervers étaient connus depuis longtemps, notamment l’explosion des coûts.

Il ne faut pas davantage compter sur le gouvernement actuel pour changer le système. « Le problème, ce n’est pas le mode [de rémunération], c’est la façon d’exercer le mode », expliquait Gaétan Barrette au printemps 2016. Les deux milliards supplémentaires qui ont été consentis aux spécialistes démontrent à tout le moins qu’il ouvre la porte aux abus.

Malgré l’incertitude qui entoure l’ALENA, la bonne tenue de l’économie offre peu de prise aux partis d’opposition, et l’épouvantail référendaire ne pourra effrayer personne. Le ras-le-bol provoqué par l’avidité incontrôlée des médecins pourrait faire du mode de rémunération des médecins un enjeu central de la prochaine élection.

Les arguments ne manquent pas. Dans une étude publiée l’an dernier, l’Institut de recherche et d’informations socio-économiques (ISIS) recommandait la formule du salariat. Ses auteurs constataient que les fortes hausses de rémunération qui leur avaient été accordées avaient eu pour effet de diminuer le nombre d’actes réalisés et de jours travaillés. Ils notaient également que les médecins québécois touchaient 7,6 fois le salaire moyen des autres travailleurs, alors que les médecins des pays de l’OCDE se contentaient du triple.

Aucun des partis représentés à l’Assemblée nationale ne propose toutefois de leur imposer le salariat. Pas même Québec solidaire, dont le programme prévoit seulement de « passer à une autre forme de rémunération », sans préciser laquelle.

Dimanche dernier, Jean-François Lisée a déclaré que les sommes supplémentaires qui ont été accordées aux médecins lors des récentes négociations seraient « suspendues » et qu’un gouvernement péquiste lancerait un nouveau cycle de négociations « lors duquel sera aussi revu le mode de rémunération ».

Il n’a cependant pas spécifié quels changements il envisageait. Le programme adopté au congrès de septembre dernier propose simplement de « revoir les modalités de rémunération des médecins afin d’assurer la prise en charge des patients d’un territoire donné, de favoriser le travail interdisciplinaire et le suivi des maladies chroniques ». Le principe de la rémunération à l’acte ne semble toutefois pas être remis en question, dans la mesure où on entend « donner à la RAMQ le pouvoir de réviser périodiquement le financement de certaines activités ou de certains actes médicaux ».

Inspirée par l’exemple de la Colombie-Britannique, la CAQ a opté pour la rémunération par patient, qui est basée sur le nombre de patients traités par un médecin plutôt que sur le nombre d’actes réalisés. Même si un courant issu de la défunte ADQ préconise toujours une plus grande ouverture à la médecine privée, François Legault a décidé de ne pas rouvrir ce débat.

Disserter sur le mode de rémunération des médecins est une chose, avoir le courage de les affronter en est une autre. Leur prestige n’est peut-être plus ce qu’il était, mais ils viennent encore de démontrer qu’ils ont le gros bout du bâton.