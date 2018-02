Déprimer en souriant

Sourcillé en apprenant dimanche que l’ex-directeur médical de la compagnie américaine d’assurances Aetna (23 millions de clients) a reconnu sous serment ne jamais avoir consulté les dossiers médicaux des patients avant de décider s’ils étaient admissibles à une couverture ou non. Il a travaillé pour Aetna de 2012 à 2015. S’il nous fallait davantage de preuves que les médecins sont des pions dans ce système.

Trouvé des perles dans Psychiatrie mortelle et déni organisé du Dr Peter C. Gotzsche (traduit par le Dr Fernand Turcotte, professeur émérite au Département de médecine sociale et préventive de l’Université Laval, dont il est un des cofondateurs). Le Dr Gotzsche, un rare renégat, documente abondamment l’efficacité très relative des médicaments utilisés en psychiatrie et qui poussent certains au suicide ou vers la démence. Chaque maladie a droit à son chapitre. Sans compter la dépendance aux médicaments et les sevrages dangereux. Un chapitre sur la psychothérapie et l’exercice nous apprend que les dépressifs qui feraient de l’exercice sans antidépresseurs s’en sortiraient mieux que les autres selon une (trop ?) petite étude. Tous les psys et médecins de famille devraient lire ce livre qui casse la baraque. Quant au Dr Turcotte, le traducteur, il m’a déjà confié que les deux champs les plus corrompus de la médecine sont l’oncologie et la psychiatrie.

Visionné l’épisode Jack Assurance (saison 3) des Bougon qui deviennent assureurs. À voir ou revoir si février vous achève.

Adoré le récit Rester en vie de Matt Haig. C’est probablement la description la plus utile et imagée d’un gars qui fait une dépression doublée d’anxiété (la moitié des cas). Si vous êtes dedans, ça vous aidera. Si vous accompagnez quelqu’un qui y est, ça vous éclairera. Haig ne voulait pas d’antidépresseurs et a plutôt privilégié l’hygiène de vie (dont la course), un voyage et des somnifères à l’occasion. Il fait la liste des épreuves de vie qui lui ont valu plus de compassion qu’une dépression. C’est à la fois touchant et désespérant. Publié dans 24 pays, ce livre console tout en informant.