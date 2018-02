Je suis Émilie

Gilles Donat Beauchamp - Abonné 3 février 2018 07 h 17

Le temps d une correction

Comme medecin nous continuons de prendre des gardes de 24 h et nous sommes bien renumeres. Heureusement qu il y a les infirmieres A l hôpital pour s occuper des patients pour pas chère et trop souvent pour 16 h. Pourtant on est de la meme equipe. Il est temps de reflechir sur l organisation du travail et la rénumération du personnel donc sur les humains .La réforme s est acharné sur les structures et les administrateurs on a oublié les soins et les soigneurs. Ce sont eux qui peuvent faire la différence. C est plus difficile de s'occuper des humains que des organigrammes de structure.Les solutions ont peu les trouver ensemble dans le milieu sans qu'elles soient dictées d un bureaucrate du ministère. Y a du chemin à faire....G. Beauchamp md