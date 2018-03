Ouellet joue son va-tout

C’est maintenant confirmé, la chef du Bloc québécois, Martine Ouellet, se soumettra à un vote de confiance auprès des 20 000 membres du Bloc lors du Conseil national du parti du 29 avril à Drummondville. Après des semaines de tempête et plusieurs appels à quitter la direction du Bloc, Mme Ouellet a décidé de jouer son va-tout et d’utiliser la voie démocratique, une démarche difficilement critiquable. Parlant de « démocratie », la chef du Bloc s’est fixé comme objectif minimal pour demeurer en poste 50 % d’appuis + 1 vote, un résultat qui, selon certains analystes, aurait pour effet de remettre sa légitimité en cause et de ramener le parti « à la case départ ». Qu’à cela ne tienne, Martine Ouellet est catégorique ; elle invitera les partisans qui l’ont appuyée à la suivre sur les grandes orientations du parti qui auront été décidées à l’occasion du même référendum sur une deuxième question à cet effet. De l’avis de Jacques Beauchemin, professeur au Département de sociologie de l’UQAM, qui a suivi de près la crise au Bloc au cours des dernières semaines, « ça ne serait pas assez élevé pour reconduire sa légitimité en tant que chef… on ne peut pas partir à la guerre avec un soutien de ses membres aussi faible que celui-là. » Martine Ouellet est perçue comme une « battante » et une souverainiste incontestée… Reste à savoir si, dans l’hypothèse où elle reçoit une faible majorité, elle parviendra à coups de détermination (ou d’entêtement !) à réunifier un parti écorché vivement par les pénibles événements des dernières semaines.

Québec, le 20 mars 2018

Nucléaire : pas de quoi rire

L’humain est un être vivant qui fait partie de l’écosystème terrestre. À ce titre, la protection de l’environnement et de la biodiversité devrait faire partie de ses priorités absolues. Mais nous vivons à une drôle d’époque. La masse de connaissances scientifiques à laquelle nous avons accès est vertigineuse. Il devrait être plus facile que jamais de prendre des décisions éclairées basées sur des faits démontrés. Il semble pourtant que l’abondance d’informations permette plutôt à nos dirigeants de brouiller impunément les pistes, à grands coups de vérités factices. Les intérêts à très court terme des élus prennent donc malgré tout le pas sur la raison. Le gouvernement Trudeau présentait il y a quelques jours l’énergie nucléaire comme « un élément important du panier d’énergies propres actuel du Canada ». Il s’agit évidemment d’une déclaration politique tape-à-l’œil, mais totalement vide de bon sens, dans la lignée de ce que nous rapportent quotidiennement les médias par les temps qui courent. La filière nucléaire canadienne génère des déchets excessivement toxiques qui seront inévitablement libérés dans l’environnement […]. Ces déchets dangereux alimentent de plus la prolifération des armes nucléaires. Il est donc totalement aberrant de prétendre que l’énergie nucléaire est propre ! Le destin de l’humanité est-il vraiment de vivre dans un monde uniquement constitué de béton, de manger des insectes, de boire de l’eau polluée et de rêver de coloniser la planète Mars ? Dans la tête des décideurs, il semblerait que oui, pour le plus grand malheur des générations futures. La mode des clowns qui font peur plutôt que de faire rire semble avoir contaminé nos dirigeants politiques.

Québec, le 19 mars 2018

Québec, ville d’éteignoirs ?

Ma foi, c’est à se demander si les citoyens de Québec méritent leur ville et le progrès. Chaque nouveau projet d’envergure sème la grogne chez les maîtres de la quadrature du cercle, au point que certains, toujours les mêmes, montent aux barricades. Le récent projet structurant de tramway placerait, enfin, Québec dans la modernité. Il était grand temps. J’aime voir mon assiette pleine, c’est maintenant notre tour. Mais voilà que des citoyens renient et repoussent ce projet pour ne pas le payer. Surprise ! Si nous refusons le tramway, l’argent ira ailleurs et fera le bonheur d’une autre ville, et les citoyens de Québec paieront docilement quand même, en silence, pour une assiette vide dans une mentalité de « né pour un p’tit pain ». On appelle ça des éteignoirs.

Québec, le 19 mars 2018

Participez au débat!

Pour ne rien manquer de nos textes d’opinion, dont plusieurs sont en exclusivité sur le Web, et aller plus loin dans le débat, suivez notre page Facebook Opinion.