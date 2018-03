Électoralisme éhonté

Le ministre des Finances, Carlos Leitão, s’engageait récemment sur un terrain glissant en affirmant que la CAQ de François Legault prônait un « nationalisme ethnique ». Propos de prime abord surprenants de la part d’un ministre qui nous a plus habitués à sa réserve qu’à des déclarations provocantes, voire incendiaires dans le contexte ambiant. Les récents sondages indiquant un faible pourcentage du vote francophone en faveur du PLQ, et le fait que ce parti devra conséquemment s’adresser majoritairement aux anglophones et aux allophones, ne sont certainement pas étrangers au choix délibéré des propos du ministre. Le spectre d’un éventuel référendum ne pouvant plus être brandi impunément, on comprend que le thème « identitaire » sera donc le socle du discours libéral de la prochaine campagne électorale. Tous les pays dans le monde affirment pourtant leur identité, ce qui est considéré comme parfaitement normal, l’identité étant le fondement des peuples et de chaque être humain. On est donc en droit de se demander par quels détours tortueux le concept « d’identité » en est venu au Québec à être — erronément — associé au nationalisme étroit, au repli sur soi, à l’exclusion, au racisme et autres fâcheuses tendances. Et il est surtout infiniment triste que des élus censés nous représenter et gouverner pour le bien commun s’abaissent à pareilles manœuvres électoralistes faisant appel à la démagogie, à la manipulation et au plus petit dénominateur commun, et ce, au risque réel de « mettre le feu dans la cabane », de polariser et d’antagoniser leur propre peuple dans l’unique but de conserver le pouvoir.

Montréal, le 17 mars 2018

La CAQ est raciste, insinue le PLQ

Le ministre des Finances, Carlos Leitão, vient de révéler en avant-première, dans une entrevue au quotidien The Montreal Gazette, quel sera le clou sur lequel tapera le Parti libéral du Québec (PLQ) en octobre, lors des prochaines élections, pour tenter de faire barrage à la Coalition avenir Québec (CAQ). La peur du référendum ne faisant plus recette — à cause de la décision du Parti québécois (PQ) de ne pas tenir de référendum au cours d’un premier mandat si jamais il était porté au pouvoir —, le PLQ va désormais agiter ce qu’il appelle, pudiquement, le « nationalisme ethnique » de la CAQ. Sous-entendu, car le Parti libéral n’ose pas lancer pareille accusation ouvertement tant il sait qu’elle est mensongère : la CAQ… est raciste. La CAQ aime le Québec, les Québécois, la langue française et est déterminée à défendre les intérêts du Québec ? « Nationalisme ethnique », accuse insidieusement Carlos Leitão. Ce n’est qu’un début, soyons-en assurés, la petite musique se transformera sous peu en musique de fanfare.

Le 16 mars 2018

Moins pour le même prix

Je vous écris en réponse à un article de La Presse canadienne, publié dans votre journal, « Les Canadiens produiraient de plus en plus de déchets ». Oui. nous l’entendons suffisamment, nous sommes une société de consommation… alors normal que nous produisions plus de déchets. Mais j’aimerais attirer votre attention sur un autre facteur, soit celui de la réduction des quantités. Les boîtes de mouchoir ont déjà contenu 200 mouchoirs, maintenant nous sommes chanceux d’en avoir 92. Récemment, le fromage est passé de 500 g à 460 g, la boîte de jus d’orange, de 2 litres à 1,87 à 1,75, etc. Au lieu d’augmenter le prix, les fabricants décident de diminuer la quantité afin de garder le prix fixe. Résultat : les consommateurs doivent acheter plus du produit afin de satisfaire le même besoin que par le passé, et ainsi augmenter les déchets en jetant plus d’emballage. À quand les lois qui obligent la réduction de l’emballage excessif ?

Gatineau, le 13 mars 2018