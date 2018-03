Feu les classes sociales ?

Le discours de la gauche postmoderne semble avoir laissé complètement tomber les notions de classes sociales et de disparités de revenus. L’homme-blanc-hétérosexuel tant houspillé constituerait donc, s’il fallait en croire ses adeptes, une sorte d’entité uniforme avec un échantillonnage allant de milliardaires comme Bill Gates ou Alain Bouchard à un prestataire de la sécurité du revenu. Est-ce sérieux ? Et comment les suivre dans leur explication purement discursive sur la construction des groupes « racisés » ? Dans la construction de la représentation négative du jeune Noir habitant le quartier Saint-Michel à Montréal, n’y a-t-il pas un contexte socio-économique sous-jacent qui produit et reproduit la petite criminalité et le racisme ? Sans doute un marxisme primaire qui a longtemps dominé a-t-il laissé peu de place au sort spécifique des femmes, des immigrants et des minorités sexuelles. Mais, est-ce que ce réductionnisme postmoderne ne gomme pas toute la complexité des rapports de domination et d’exploitation dans une société en oubliant les classes sociales ? Et est-ce que ce discours postmoderne issu des universités américaines ne correspond pas à l’incapacité de la société américaine elle-même à mettre en place une véritable redistribution des richesses ?

La Malbaie, le 14 mars 2018

Égalité de traitement

Des médecins en ont assez de faire les manchettes avec leur salaire sans qu’on souligne au passage leur professionnalisme et leur dévouement. On peut les comprendre. Ils ont travaillé très fort pour en arriver là où ils sont. Ils n’ont pas volé leur place. Il est bien malvenu de les critiquer personnellement. Malgré tout, une fois la reconnaissance accordée, le public n’a pas tort d’éprouver l’impression qu’ils ont été choyés par le système actuel pendant que la majorité, elle, a dû faire des sacrifices. Pensons seulement au monde de l’éducation, aux malades et aux autres travailleurs de la santé. Je demeure convaincu que c’est cette inégalité de traitement qui constitue le fond de la hargne, bien plus que les salaires élevés, même si parfois on peut sourciller : « 174 médecins ont facturé plus d’un million de dollars à l’État en 2014 » (L’actualité, 9 décembre 2015). Il n’y aurait pas grand monde qui s’en offusquerait si tout le monde avait obtenu sa juste part. Or, ce n’est pas le cas. Le malaise est même ressenti par le regroupement des Médecins québécois pour le régime public (MQRP). Ce regroupement a lancé une pétition dénonçant les récentes hausses de rémunération négociées par leurs fédérations médicales. Ils sont maintenant 900 à l’avoir signée. C’est ce qui est choquant : voir le gouvernement actuel contribuer grandement à creuser les inégalités sociales.

Québec, le 14 mars 2018

Prévisible pétition à contre-courant

Le parc du Mont-Royal est traversé en son milieu par une voie de transit automobile fort achalandée. La nouvelle administration Plante, élue avec un programme de mobilité durable, souhaite couper ce lien en bloquant le transit au milieu du sommet de la montagne. Faut-il se surprendre de cette pétition de 25 000 signatures réclamant une consultation préalable ? Les automobilistes ne céderont jamais volontairement du terrain, et rien ne changera jamais si on ne fait que les écouter. La mobilité durable, comme tout autre virage en faveur de l’environnement, exige des sacrifices personnels, et les objectifs poursuivis ne s’atteignent pas simplement en brandissant une pancarte dans une manif. Alors oui à la scission de la voie (trop) rapide Camillien-Houde-Remembrance. On devrait même réfléchir à augmenter la desserte en transport collectif du mont Royal et à en reboiser le stationnement au sommet. C’est un parc après tout.

Montréal, le 13 mars 2018