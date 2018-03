Des agronomes dans la ruche des fabricants de pesticides

Le 19 février 2018, la ministre Isabelle Melançon, responsable du Développement durable et de l’Environnement, présentait la mise en oeuvre de la Stratégie québécoise sur les pesticides. Sans interdire l’utilisation des nicotinoïdes responsables de la mort de milliers d’abeilles, elle confère aux membres de l’Ordre des agronomes du Québec (OAQ) le soin d’encadrer l’utilisation de ces pesticides tueurs d’abeilles et possiblement néfastes pour la santé publique, en prescrivant leur utilisation selon certaines conditions.

Mais là où le bât blesse cependant, c’est lorsque l’on apprend que « la majorité des agronomes travaillant dans le domaine de la protection des plantes sont en effet liés à l’industrie des pesticides » (Le Devoir, 12 mars 2018). De plus, la majorité des études qui ont conduit Santé Canada à autoriser l’utilisation de tels pesticides proviennent de recherches effectuées par l’industrie agrochimique. Ainsi, selon Équiterre, « entre 60 et 74 % des études utilisées par les autorités réglementaires émanent de l’industrie ».

De telles pratiques ne reflètent-elles pas un laxisme évident de la part de nos dirigeants, dont la préoccupation première devrait être la protection de l’environnement et le souci de la santé de la population ? Nos décideurs agissent-ils par naïveté ou par complaisance envers une industrie qui patauge dans les conflits d’intérêts ? Dans un cas comme dans l’autre, l’attitude de nos gouvernants est déplorable et mérite d’être dénoncée haut et fort.

La défense de la laïcité au Devoir

C’est seulement aujourd’hui, 13 mars, en lisant l’article du Devoir qui a pour titre « Des militants pour la laïcité veulent rouvrir le débat » que l’on apprend que, le 20 février dernier, la Commission des institutions de l’Assemblée nationale a approuvé une proposition du Directeur général des élections du Québec changeant le règlement autorisant maintenant un futur candidat à porter un signe religieux sur sa tête sur sa photo de candidature.

Il aurait été important que le débat quant à savoir si ce geste corrige ou non un règlement existant discriminatoire ait lieu. Il est malheureux que Le Devoir, à ma connaissance, n’ait pas signalé plus tôt cette attitude des partis politiques progressistes qui ne se font défenseurs de la laïcité qu’en période non électorale. Et il décevant de voir Québec solidaire appuyer le PLQ pour ce changement et renoncer au principe de la laïcité au nom d’une conception de la diversité.

L’argument qui soutient que peu de candidats seront touchés à court terme par ce règlement est une tentative évidente d’éviter le débat nécessaire, alors que ce prétendu petit changement est une atteinte au principe de la laïcité. Merci au groupe des défenseurs de la laïcité de rouvrir le débat et à l’excellent article de Lisa-Marie Gervais qui nous permettent de bien saisi la différence entre « photo à visage découvert » plutôt qu’« à tête découverte » du règlement actuel.

