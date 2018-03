Inondations et architecture

Nous revoici à la période des inondations, et beaucoup de personnes qui ont été touchées au printemps 2017 sont encore en attente de remboursements pour rénovations ou démolition. Selon Radio-Canada, en 2017, il y a eu 5300 résidences inondées et 4000 personnes évacuées. C’est beaucoup, beaucoup trop. Bien sûr c’était une année exceptionnelle, mais même dans une année plus « calme », on va encore avoir des terrains inondés et des maisons dévastées. Quand on va dans certaines régions des États-Unis qui sont situées en bord de mer, on voit souvent des maisons sur pilotis qui sont très belles. Elles sont bâties en zone inondable ou dans des dunes qui bougent au gré du vent. Il y en a à cap Hatteras et dans les îles du nord du golfe du Mexique. En France, la ville de Bordeaux a lancé un vaste projet d’immeubles sur pilotis pour répondre aux problèmes d’inondations. Il y a quelques maisons sur pilotis au Québec, mais on me dit que les codes de construction du Québec et des municipalités ne sont pas adaptés à ce genre de problématique. Je me demande pourquoi on ne favorise pas cette architecture ici dans nos zones inondables. Composer avec le risque d’inondation plutôt que le subir et valoriser certains terrains inondables, ne serait-ce pas plus intéressant ? Pourquoi le gouvernement ne lance-t-il pas de concours d’architecture pour trouver des modèles applicables ici, ce qui permettrait à ceux et à celles qui ont déjà ces terrains et qui veulent absolument demeurer sur place d’y vivre sans crainte d’être inondés. Ça permettrait aussi aux municipalités d’éviter les frais faramineux de rénovation des maisons inondées, suspendus comme une épée de Damoclès au-dessus de leur budget municipal.

Montréal, le 12 mars 2018

Revaloriser la profession

Pour revaloriser la profession enseignante, le ministre Proulx propose plusieurs mesures, certaines plus intéressantes que d’autres, qui méritent effectivement d’être discutées lors de « conversations franches et ouvertes » entre les divers intervenants du monde de l’éducation, comme il le mentionne lui-même. Il laisse cependant de côté ce qui favoriserait plus intensément une revalorisation de la profession : une gestion participative des établissements scolaires. Les enseignants, les professionnels, le personnel de soutien, voire les élèves et leurs parents devraient pouvoir prendre part aux décisions qui les concernent, non pas au sein d’organes faussement démocratiques, comme les conseils d’établissements ou les comités de participation des enseignantes et des enseignants aux politiques de l’école, mais au travers d’instances réellement démocratiques où leurs voix sont incontournables. C’est en décentralisant les prises de décisions et en déléguant l’essentiel des pouvoirs aux personnes concernées, ici les enseignants et le personnel de première ligne des écoles, que la revalorisation de la profession, et par extension celle de l’école publique dans son ensemble, s’effectuera en profondeur et durablement. Comme acteurs de premier plan, les enseignants et leurs collègues de diverses professions connaissent les besoins de leurs milieux et sont de ce fait très bien outillés et positionnés pour choisir et allouer les ressources humaines, matérielles et financières pour les combler. En anglais, on appelle ce processus empowerment, littéralement « donner du pouvoir ». Voilà ce dont a besoin la profession pour se donner un nouvel élan dont tous profiteraient. Cela exigera bien sûr une refonte en profondeur des tâches du personnel et du mode de gestion des écoles comme des commissions scolaires, ce qui constitue à n’en pas douter un très vaste chantier. Adopter la gestion participative comme mode de gestion en éducation est un passage obligé pour revaloriser la profession, à défaut de quoi on sera demeuré en superficie et on aura manqué un rendez-vous avec un beau projet de société où l’éducation serait un pilier fondamental, et surtout l’affaire de tous.

Le 12 mars 2018