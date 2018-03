Rectificatif

La chronique du 21 février 2018 de Francine Pelletier mentionnait que les indicateurs de bien-être social sont deux fois plus faibles au Québec et au Canada que dans les pays scandinaves. Certains indicateurs étant regroupés selon des critères qualitatifs, le texte a été modifié en ligne pour enlever la notion quantitative de « deux fois plus faibles ». Selon les indicateurs de Richard Wilkinson, cités dans la chronique, le Québec et le Canada restent toutefois à la traîne de ces pays.