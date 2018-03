Les employés de Molson ont accepté les offres patronales

Les travailleurs de l’usine Molson de Montréal, affiliés au syndicat des Teamsters, se sont prononcés dimanche en faveur des offres contractuelles patronales. Le porte-parole des Teamsters, Stéphane Lacroix, a indiqué que les offres avaient été acceptées dans une proportion de 55 %. Pas moins de 438 des quelque 550 salariés ont participé au vote. Les principaux enjeux du nouveau contrat de travail à l’usine de la rue Notre-Dame étaient le régime de retraite, les assurances collectives, la sous-traitance et les salaires. D’après les conditions de la nouvelle convention collective, une partie de la sous-traitance a été éliminée et les salaires vont être majorés de 5% pour la durée du contrat de quatre ans, en plus d’ajouter une prime de 1000 $ à la signature. Selon le syndicat, ces augmentations sont conformes au marché et aux autres conventions collectives dans les brasseries d’Amérique du Nord. En ce qui concerne le régime de retraite, les employés participent à une formule à cotisation déterminée à laquelle l’employeur contribue à 16,5 %, ce qui représenterait le taux le plus élevé des usines Molson.