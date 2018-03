Enthousiasmes printaniers intempestifs

Depuis déjà quelques jours, certains de nos animateurs du matin s’épivardent devant les quelques signes annonciateurs d’un éventuel printemps. On les surprend à s’attendrir sous les premiers chauds rayons, on les entend rêver à des champs sans neige, à des virées à moto et quoi encore. Décidément, il y en aura toujours qui n’apprendront jamais de leurs erreurs du passé. À peine un jour ou deux après ces débordements idylliques et lyriques, arrive Environnement Canada avec un avertissement de « tempête hivernale » pour la nuit du 7, ainsi que pour et les 8 et 9 mars.

L’auteur Carl Bergeron, dans son livre en forme de journal intime intitulé Voir le monde avec un chapeau (Boréal 2016), nous avait pourtant mis en garde : sous la date du 3 mars, il écrivait : « Début de mars. On entre dans la période la plus cruelle de l’hiver, la fausse fin. »

Alors attendons avril, qui sera meilleur. Détrompez-vous. Sous « 14 avril », Bergeron poursuit : « Tant que je n’aurai pas reçu le rapport d’autopsie qui confirme la mort de l’hiver, surtout ne rien en croire. […] Notre printemps ne vit pas d’une vie autonome. Dans le pire des cas, il est un hiver qui ne veut pas mourir ; dans le meilleur, une convalescence. » Et, citant le célèbre André Laurendeau, il ajoute : « Notre printemps est un printemps de pauvre. »

Voilà. Vous aurez été prévenus. Les enthousiasmes intempestifs inévitablement suivis des inévitables déceptions ne sont pas bons pour l’équilibre mental, surtout quand on les répète tous les ans. L’hiver, c’est comme une grippe. Cela a une durée et peu importe les décoctions, cela ne se guérit pas. Il faut juste attendre et surtout, ne pas croire qu’une accalmie, c’est une guérison. Et après un intervalle, c’est programmé pour revenir, quoi que l’on fasse.

Sainte-Thècle, le 7 mars 2018

Xi, le Mao du XXIe siècle

Xi Jinping est en passe de devenir président à vie en Chine, car l’Assemblée nationale populaire, soumise au PCC, validera probablement dimanche l’abolition de la limite de deux mandats présidentiels.

Quand Xi Dada (tonton Xi), 64 ans, laissera le pouvoir dans 10 ou 15 ans, il le laissera à son protégé, le nouveau chef de son clan, comme un empereur mourant à son fils. Il n’y aura pas de guerre à la corruption, comme celle que Xi a lancée il y a cinq ans lorsqu’il a pris le pouvoir, car les membres d’un clan se protègent entre eux.

Xi pourrait devenir le Mao du XXIe siècle. Or, nous savons tous les malheurs que le long règne de celui-ci a réservés au peuple chinois. Si celui-ci pouvait s’exprimer librement, il ferait savoir ses appréhensions.

Montréal, le 7 mars 2018

Bloc et PQ, deux partis dégonflés!

Il n’y a pas de doute, les deux partis, Bloc et PQ, nagent en eaux troubles dans les sondages. Ils peinent à se sortir la tête de l’eau. « Indépendance » et « succès » ne se retrouvent plus dans la même phrase.

Le PQ, par les moyens du bord, tente de rebâtir son image qui s’est effritée en portant les rides de l’abandon et de l’impopularité. Qui peut arrêter cette hémorragie ? Le chef, M. Lisée, a monté en grade Mme Hivon et, pour la suite, accueillerait M. Aussant et M. Péladeau les bras ouverts. On repassera pour le nouveau. Où est la relève, la vraie, chez les jeunes ? M. Aussant et M. Péladeau accepteraient-ils un rôle de simple soldat au sein du PQ ?

Pendant ce temps, notre Martine nationale au Bloc perd des plumes sept à la fois et courrouce généreusement. Elle dirige, sans être pragmatique, une version très « diète » et édulcorée d’un parti agonisant. Peut-on parler d’avenir au Bloc ? Bref, le pneu est complètement à plat. Quand Martine pourra-t-elle asseoir sa crédibilité ?

À mon sens, si l’indépendance doit se faire, ceux qui la feront sont à la maternelle aujourd’hui. Le Bloc et le PQ présentent deux partis visiblement dégonflés.

Québec, le 7 mars 2018