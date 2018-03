BAnQ cible mal sa clientèle

Bibliothèque et Archives nationales n’a pas besoin de faire de la publicité pour les enfants, comme dans les journaux aujourd’hui. Ces derniers remplissent toujours l’étage du sous-sol les fins de semaine et a fortiori durant la semaine de relâche. Les parents veillent… C’est aux ados qu’elle devrait plutôt adresser ses messages publicitaires. Et davantage à la télévision et sur Internet. Car les adolescents ne lisent pas les journaux. J’en sais quelque chose ayant oeuvré des années durant auprès d’eux. Pourtant, la Grande Bibliothèque possède plusieurs rayons consacrés à la littérature jeunesse expressément pour eux. Et des livres de qualité. On ne les voit que rarement là, malheureusement. Que fait le gouvernement pour eux ? Pas grand-chose. Il pourrait au moins enrichir davantage les bibliothèques scolaires et rendre obligatoire dans le corpus des écoles la lecture de petits (et même de grands) romans québécois, qui pullulent. Et organiser des visites fréquentes dans les bibliothèques publiques, voire à la Grande Bibliothèque, pour les jeunes montréalais. Nos ados doivent sortir de l’ignorance de la langue et de la littérature.

Verdun, le 5 mars 2018

L’origine de mes origines

La question a été posée gentiment par une dame aussi gentille que sa question…

Aussitôt, ma pensée prit son envol.

Qui suis-je ?

Méfiez-vous de la couleur de ma peau ou de mes yeux ; même mon accent pourrait être trompeur. Je suis le mélange d’un « Tout » dont on ne peut jamais — ou presque — deviner les vraies origines.

Durant mes années « léonardoises » (à Saint-Léonard, dans l’est de Montréal), je chérissais l’idée mythique d’appartenir à une descendance sicilienne à cause de la résonance italienne de mon nom de famille. C’était une manière d’appartenir à un imposant clan de jeunes intouchables de mon école secondaire.

Par la suite, mes années collégiales et universitaires prirent leur cours. Soudainement, l’envie de me faire passer pour un Québécois devenait primordiale. J’avais remplacé l’accent italo-montréalais par un accent d’universitaire du Quartier latin. Je devenais de plus en plus politisé. Mes idoles n’étaient plus Marlon Brando et Robert De Niro, mais René Lévesque et Pierre Elliott Trudeau. Même que je lisais L’homme rapaillé de Miron dans le métro pour oublier un long trajet. Je n’étais ni indépendantiste ni fédéraliste, mais j’avais, enfin, conscience des deux solitudes.

Aujourd’hui, j’ai un certain plaisir à déclarer que je suis né au Sénégal. C’est une façon d’affirmer mon universalité. Pour les Haïtiens et les Africains, tout à coup, je deviens fascinant. Pour les Québécois de souche, je deviens exotique. Mais pour les Arabes, un Libanais-Sénégalais est nécessairement un exilé dont les parents ont fait fortune en Afrique. Désormais, sur mon mur on trouve Malcolm X, Mohamed Ali et James Baldwin.

Lorsque je fais le bilan de mes origines, je ne sais plus où me poser la tête. Parfois, je me demande si le fait d’accumuler les origines représente un manque de confiance ou l’évasion d’une réalité que je ne supporte pas. Mais le temps me prouve, jour après jour, que ma manière d’être est la bonne ; j’ai la chance de ne permettre à personne de me placer dans un cadre culturel bien précis et j’en profite. Suis-je un citoyen du monde ? Non, je n’aime pas cette idée. J’habite à Anjou.

La dame en question, vous vous en souvenez ? Elle m’avait demandé si j’étais Gaspésien.

J’ai beaucoup aimé ce compliment.

Mais ce qui me ferait grandement plaisir, c’est qu’on me demande un jour si je suis un Madelinot pour que je puisse raconter mes histoires de soirées sous un ciel étoilé dans les dunes de Fatima — qui n’ont jamais eu lieu.

Anjou, le 4 mars 2018