Je rêve d’un autre 8 mars !

Le 8 mars est la journée par excellence pour mesurer le formidable chemin parcouru par les femmes vers la nécessaire parité entre les sexes. Cette année, on soulignera avec raison que les femmes sont encore exposées aux diverses formes de violence ou d’agression sexuelles. Il est plus que temps d’un changement véritable dans les rapports intimes entre personnes. On mesurera aussi l’avancement des femmes par le nombre de ces dernières à traverser le plafond de verre des emplois occupés par des hommes. On célébrera avec raison le nombre croissant de femmes maires, ingénieurs, économistes, à la haute direction, en haute finance, membres de conseil d’administration, ministres, etc. Je suis heureux de contribuer à la nécessaire évolution des mentalités vers l’égalité des sexes. Mais je rêve d’un autre 8 mars. En effet, la mesure de l’évolution de l’équité continue à se mesurer par rapport aux hommes : évolution des écarts salariaux entre les femmes et les hommes ; nombre de femmes occupant des emplois traditionnellement identifiés aux hommes. Bien qu’importantes et pertinentes, ces unités de mesure ont pour effet de dévaloriser les emplois généralement occupés par des femmes. Cette dévalorisation se voit notamment à travers de nécessaires initiatives du type « chapeau les filles », dont la mission est notamment d’encourager les jeunes femmes à s’inscrire à un programme de formation dans un domaine scientifique qui mène à l’exercice d’un métier traditionnellement masculin. Quel mal y a-t-il à vouloir s’engager dans des domaines « féminins », à souhaiter une carrière scientifique dans les domaines de la nutrition, de l’orthophonie, de l’ergothérapie, de la physiothérapie, de l’éducation, de la psychologie, des sciences infirmières ? Si on veut réellement travailler à la parité entre les sexes et améliorer les relations entre les hommes et les femmes, un autre train de mesures s’impose. Je rêve du jour où nos gouvernements déploieront efforts et argent afin de valoriser les emplois « dits féminins » auprès des gars. Je rêve d’un 8 mars où on mesurera aussi l’avancée vers cette équité par la progression du nombre d’hommes qui s’engagent dans des domaines dits féminins. Je rêve d’un 8 mars où il ne sera plus question de domaines masculins ou féminins. Ce jour-là, il sera alors possible d’espérer une véritable égalité entre les sexes.

Montréal, le 5 mars 2018

Référendum souhaité

Les groupes de médecins dissidents (généralistes et spécialistes) ont récemment marqué des points dans l’opinion publique en exprimant leur désir de voir les médecins spécialistes renoncer aux augmentations de salaire. Il reste une étape importante à franchir : faire accepter à l’exécutif de la Fédération des médecins spécialistes (FMSQ) la tenue d’un référendum permettant à la majorité de ses membres d’exprimer, à leur tour et collectivement, leur volonté de se satisfaire des bons revenus qu’ils et elles ont déjà. En effet, il faut bien se rendre compte que la pression populaire ne pourra pas à elle seule forcer ce « gouvernement de médecins » à rejeter les termes d’une entente dont il n’est que l’une des deux parties signataires, l’autre étant évidemment la FMSQ. Par ailleurs, si les spécialistes renonçaient aux augmentations prévues, ils et elles réussiraient à améliorer grandement l’image de la profession aux yeux de la population québécoise. Individuellement, les patientes et patients sont en général contents de l’attention reçue dans le cabinet de chaque spécialiste. Les médecins sont cependant collectivement victimes de cette mauvaise perception à leur endroit, l’augmentation prévue les ayant encore davantage éloignés de l’image du « bon docteur » d’autrefois. Si, au terme d’un référendum, la majorité des spécialistes renonçaient aux augmentations, non seulement leur image collective en profiterait grandement, mais, en plus, leur milieu de travail en serait d’autant plus agréable puisque les autres travailleurs de la santé accéderaient, avec les sommes dégagées, à une amélioration sensible et nécessaire de leurs conditions d’exercice de leur travail. Et que dire du profit qu’en tireraient les patientes et les patients ? Ce n’est peut-être pas demain la veille, mais on peut toujours souhaiter qu’il en soit ainsi.

1er mars 2018