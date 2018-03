Le rattrapage salarial, un débat nécessaire

Je veux absolument remercier les journalistes qui ont donné la parole au cours des dernières semaines à des personnes qui ont pu partager leur analyse de la question du « rattrapage » salarial et des augmentations accordées aux médecins et aux spécialistes. Les points de vue de médecins, infirmiers, spécialistes en communication ou en gestion du système de santé ont été fort éclairants et m’ont permis de recouvrer espoir dans notre capacité à rétablir les valeurs qui assurent le partage du bien commun. Avant leurs interventions, j’étais abasourdie par le poids d’une indignation profonde qui me faisait douter du respect des principes qui sous-tendent notre démocratie et l’orientation de nos choix sociaux. À ma connaissance, aucun autre métier, aucune autre profession ne bénéficie au Québec de « rattrapages » et d’autant de « primes » qui tiennent compte de la complexité de la tâche, tels que ceux consentis à la profession médicale et à ses spécialistes. C’est plutôt le contraire qui est observé, vécu et éprouvé : coupes de personnel, augmentation des ratios de patients, abolition de postes pourtant jugés essentiels au maintien des soins de santé physique et psychologique pour les différentes populations, jeunes et moins jeunes. Je travaille depuis plus de 20 ans auprès d’une population de jeunes en situation de grande précarité. Des jeunes qui ont été lourdement éprouvés dans leur court parcours de vie et pour lesquels les questions de justice et d’équité sont vitales en ce qu’elles nourrissent leur courage lorsqu’elles sont préservées et actualisées, ou stimulent leur désenchantement lorsqu’elles sont flouées ou demeurent à l’état de bonnes intentions. Il n’existe pratiquement pas de services adaptés à la condition et aux besoins complexes de ces jeunes dans notre réseau de la santé. De plus, comme pour la majorité des autres jeunes provenant de classes sociales diversifiées, le manque d’accès à des services de santé psychologique et mentale demeure criant, les ressources de ce côté tardant à se concrétiser, malgré les plans d’action qui se sont multipliés au cours des années et qui visent le contraire. Grâce à certaines commissions d’enquête, la population a eu l’occasion d’approfondir ses connaissances de notions reliées à l’éthique. Les mots transparence, collusion, corruption, favoritisme, conflit d’intérêts, apparence de conflit d’intérêts, concurrence et élitisme circulent de plus en plus dans les conversations et font l’objet de discussions, ce qui est une très bonne chose. Cependant, je crains maintenant que le débat NÉCESSAIRE que vous avez contribué à alimenter ne tombe rapidement sous silence au cours des prochaines semaines.

Montréal, le 2 mars 2018

Grammaire à vendre

Une magnifique grammaire française neuve est malheureusement à donner ou à vendre pour un prix dérisoire. Toute offre raisonnable sera acceptée avant qu’elle rejoigne silencieusement l’histoire. En excellent état, jamais sortie l’hiver, inconnue et inappropriée chez les étudiants adeptes de la facilité. Cette grammaire orpheline traîne dans l’oubli depuis trop longtemps. Le bon usage du français, ignoré par plusieurs, ne semble plus attirer ou, du moins, intéresser les étudiants. Devrions-nous asseoir le progrès, l’anglicisation, l’indifférence sociale marquée et le laxisme dans l’enseignement du français sur le banc des accusés ? Il est clair que ce genre de livre, jadis fort utile, n’a plus d’avenir dans nos écoles ; la tendance aux vecteurs déjantés est inquiétante. Le Québec est devenu tristement une province où, l’anglais, l’écriture simplifiée au son et le franglais représentent l’avenir chez le « Québécois moderne ». Peu s’en soucient ! Ma foi, nous sommes des champions sans fierté de la complaisance face à la médiocrité dans l’enseignement et l’effondrement de la rectitude linguistique. Vive la vacuité de la perfection ! Même la France s’anglicise à son grand malheur inconscient. À la limite, devrais-je accepter une grammaire anglaise en retour pour captiver les jeunes et mieux affronter l’avenir avec eux ?

Québec, le 4 mars 2018