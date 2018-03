Le remède aux congés de maladie

Le 2 mars dernier, Le Devoir faisait état du coût élevé des congés de maladie dans le réseau de la santé. J’ai été près de trente ans à la direction d’établissements de santé et de services sociaux à Montréal. La question des absences pour maladie et des absences liées aux accidents du travail a toujours été d’actualité. Et les conventions collectives ont des mesures aidantes pour les employés. Toutefois, la montée des absences ces dernières années est inquiétante non seulement en raison des coûts, mais aussi en raison de leur impact sur la qualité des services. En effet, un remplaçant n’a pas nécessairement une connaissance de l’usager qu’il doit desservir. Il ne lui apporte pas la sécurité attendue d’un employé permanent et n’est pas vraiment intégré dans l’équipe des soignants. Cette situation nuit au contexte de travail, augmente le stress et diminue la qualité de vie autant des usagers que des travailleurs. Quelle est l’origine de cette situation déplorable… ? Vient-elle des fusions d’établissements et des réformes successives des services de santé et de services sociaux ? En partie, c’est possible. En effet, dans des organisations plus petites, il est plus facile de développer une culture organisationnelle plus humaine, un sentiment d’appartenance à son équipe de travail et à son organisation. Le réseau est maintenant à des années-lumière de l’approche du « Small is beautifull » d’E. F. Schumacher. Vient-elle, en partie, des organisations syndicales et de l’opinion publique qui, insidieusement, martèlent à qui mieux mieux que les conditions de travail du monde de la santé et des services sociaux sont inhumaines ? C’est presque devenu anormal de ne pas être épuisé… La satisfaction au travail est-elle devenue une aberration ? Vient-elle, en partie, d’une méconnaissance du monde du travail et du stress relié aux autres secteurs de l’économie soumis à la concurrence, à la performance et à l’insécurité ? La tendance actuelle m’apparaît autodestructrice. S’il y a un consensus sur le fait que les conditions de travail dans les établissements sont exécrables, comment motiver les travailleurs actuels à ne pas se désengager de leurs tâches ? Comment inciter des personnes à embrasser une vocation qui est de porter assistance à ses semblables ? L’argent frais que le ministre s’apprête à injecter dans le « système » est probablement une partie de la solution, mais ne viendra pas contrer un malaise qui m’apparaît plus profond.

L’indépendance ne se fera pas à Ottawa

La promotion de l’indépendance aux Communes, sans mandat péquiste qui fait de même à l’Assemblée nationale, revient presque à essayer de convaincre les autres provinces de se joindre au Québec indépendant, plus qu’à essayer de travailler aux Communes pour les intérêts du Québec. C’est illogique, comme utiliser des ciseaux pour clouer une planche de bois. [...] On le dit souvent, l’indépendance ne se fera pas à Ottawa et, justement, le Bloc ne peut pas faire de référendum, à moins d’obtenir le pouvoir à Ottawa (ce qui serait étrange). Si le Bloc met le cap sur l’indépendance dès aujourd’hui, malheureusement, il rongera son frein et dépensera des fonds sans qu’ils mènent à une victoire. [...] Mettre le cap sur l’indépendance, oui, mais pas au Bloc. Son travail est celui d’être l’interlocuteur du Québec à Ottawa, advenant un référendum gagnant, et celui de dénoncer le fédéralisme (ce qui, à terme, revient à parler d’indépendance) dans son fonctionnement quotidien. Par exemple : entre la campagne contre Énergie Est et la campagne « le Québec, mon pays », la première aura bien plus d’impact dans la vie de tous les jours du peuple. À long terme, c’est payant, ça crée un mouvement mobilisé contre les intérêts du Canada… Et que donne le fait d’être contre les intérêts du Canada ? L’indépendance, si on réussit à canaliser les énergies du mouvement. De son côté, la campagne « Québec, mon pays » mène plus à une « folklorisation » du mouvement. Si on n’agit pas en même temps que cette campagne (ce que le BQ ne peut faire, étant donné ses pouvoirs limités), ça fera comme les ceintures fléchées ; ça fera partie du décor et diminuera le mouvement à un groupe traditionnel peu menaçant. Un peu comme les Gaulois sont dépeints dans Astérix, ils résistent de façon caricaturale, mais la fin historique reste la domination romaine.

