Venus, Eisha Marjara

Transsexuelle montréalaise d’origine indienne, Sid (Debargo Sanyal) apprend avec stupeur qu’elle a un fils de 14 ans (Jamie Mayers) au moment où son ex-amant (Pierre-Yves Cardinal), homosexuel dans le placard, revient dans sa vie. Cachant à sa mère (Amber Goldfarb) et à son beau-père (Peter Miller) qu’il voit Sid, l’adolescent s’initie avec bonheur à la culture de sa grand-mère (Zena Darawalla) et de son grand-père (Gordon Warnecke). Près de vingt ans après son documentaire sur une star bolywoodienne (Desperately Seeking Helen), la réalisatrice Eisha Marjara signe un premier long métrage de fiction où elle célèbre la famille, le multiculturalisme et la fierté LGBT. Hélas ! Malgré ses intentions louables, l’ensemble se révèle artificiel et maladroit. Croulant sous les bons sentiments, cousu de fil blanc, réalisé sans grande ambition, Venus vaut le détour pour Debargo Sanyal, qui compose avec un savant mélange de panache, de dignité et de sensibilité un homme en transition pour devenir femme.

Venus ★★ 1/2 Comédie dramatique d’Eisha Marjara. Avec Debargo Sanyal, Jamie Mayers, Pierre-Yves Cardinal, Zena Darawalla, Gordon Warnecke, Amber Goldfarb et Peter Miller. Québec, 2017, 95 minutes.