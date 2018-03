Retour québécois sur Pyeongchang

Le rideau est tombé sur les Jeux de Pyeongchang et les bilans se sont multipliés dans les médias québécois. Mais personne n’a souligné le fait que la Norvège, impressionnante première au classement olympique avec 39 médailles, loin devant l’Allemagne (83 millions d’habitants) et le Canada (36 millions d’habitants), est une ancienne province de Suède qui s’en est séparée par référendum en 1905. À l’époque, les Norvégiens se sont fait dire que s’ils votaient « oui », la Norvège indépendante s’exposait à l’effondrement économique et au chaos social. Je soupçonne que ce prospère petit pays nordique de 5 millions d’habitants ne regrette pas son choix. Et qui oserait dire aujourd’hui que le peuple norvégien n’existe pas, comme le pense encore une majorité de Canadiens anglais à propos du peuple québécois ?

Il faut aussi noter qu’en excluant les médailles des équipes féminine et masculine de hockey, 12 des 27 autres médailles canadiennes ont été remportées par des athlètes québécois. Ainsi, le Québec a produit 44 % des médailles canadiennes, soit le double de sa part de 22 % de la population de l’ensemble du Canada. Les Québécois sont-ils donc deux fois meilleurs que les Canadiens anglais en sports d’hiver ? La question est posée. Et puisqu’on est dans les chiffres, laissons la conclusion au regretté poète québécois Gaston Miron, qui lançait jadis une petite phrase que ne renieraient pas les Norvégiens : « On ne peut pas être 25 % de quelqu’un d’autre. »

Montréal, le 28 février 2018

Profession: enseignant

On apprend que le ministre de l’Éducation Sébastien Proulx propose une vaste réflexion pour valoriser la profession d’enseignant, « l’emploi le plus important dans une société », clame-t-il. Il envisage une série de mesures pour proposer ce métier à l’élite intellectuelle. Bien sûr, on a déjà entendu des propos du genre. Bien sûr, des réformes en éducation, surtout dans les approches d’éducation, on en a vu plus d’une, au point d’en être saturé. Mais j’avoue que le ton m’apparaît différent. Citons entre autres : « Le ministre décrit la lecture et la culture comme des tremplins vers la formation de citoyens libres, capables de résister à la démagogie. » Nul ne peut contredire ce besoin pressant et croissant à vitesse grand V.

Peut-être avons-nous devant nous l’embryon d’un véritable projet de société ; en faire une priorité nationale comme le propose monsieur Proulx m’apparaît à la fois pertinent, concret et focalisé. De plus, il concerne l’ensemble de notre population et en ce sens pourrait être mobilisateur ; nous avons besoin de convoquer la population autour d’un projet de société emballant.

S’il permet de rejoindre non seulement les meilleurs de la classe, mais aussi les plus lents, s’il ajoute professionnels, orthophonistes, psychologues, psycho-éducateurs pour former de véritables équipes capables d’affronter les exigences tellement fortes de l’éducation de jeunes d’horizons tellement disparates, s’il résulte en une amélioration des conditions d’embauche et de salaire de cette gamme de professionnels, alors oui, mobilisons les Québécois et les Québécoises autour d’un tel projet. Assurons aux enseignants, à leurs syndicats, aux commissions scolaires et aux parents l’occasion d’exposer clairement et publiquement leurs attentes, leurs peurs, leurs réticences et leurs suggestions.

Québec, le 27 février 2018