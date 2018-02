Le salariat des médecins, pourquoi pas?

Le médecin, rémunéré presque exclusivement par l’État, devrait avoir le statut de l’employé de l’État. Tel est le raisonnement que l’on entend souvent, surtout dans les moments où les médecins obtiennent une augmentation de leur rémunération, comme ces jours-ci.

Il est vrai que le médecin présente une forme singulière du travailleur autonome : sa clientèle est garantie et ses revenus sont assurés, contrairement aux authentiques travailleurs autonomes qui doivent subir les aléas de la concurrence.

Des propositions de salariat pour les médecins ne sont jamais sorties des officines gouvernementales. Pourquoi ? Est-ce que les gouvernements ont fait leurs calculs pour conclure que confier aux médecins la gestion de leurs cabinets coûtait finalement moins cher que la prise en charge étatique de ces lieux de soins ? Est-ce qu’ils craignaient la réaction négative des médecins ? Si c’est le cas, cette attitude reflète un manque d’imagination des gouvernements successifs. Au lieu d’envisager le salariat pour l’ensemble des médecins, le gouvernement pourrait proposer le salariat aux nouveaux diplômés. Peut-être certains médecins plus âgés seraient-ils également intéressés. Ce ne sont pas tous les médecins qui se sentent à l’aise dans la gestion d’un cabinet ou qui veulent y consacrer du temps et de l’énergie.

Le salariat serait assorti, comme c’est le cas pour les fonctionnaires de l’État, des lieux de travail aménagés, du soutien administratif et soignant, des congés de maladie et jours de vacances payés, d’un plan de retraite, toutes les choses que le médecin, « travailleur autonome », doit se procurer à même ses revenus. Comme les médecins en CLSC sont déjà salariés, il s’agirait simplement d’étendre le salariat à d’autres médecins.

Le salariat serait particulièrement facile à mettre en place pour les médecins qui travaillent exclusivement dans les hôpitaux — médecine nucléaire, infectiologie — et pour les actes qui sont pratiqués uniquement dans les hôpitaux — opérations lourdes, soins intensifs, soins aux urgences.

Je parie que le salariat des médecins adviendra un jour au Québec, du moins pour certains médecins ou pour une partie de leurs activités.

Au lieu de répéter inlassablement que les médecins n’accepteraient pas le salariat, le gouvernement devrait préparer des propositions et en discuter avec eux. Un peu d’imagination et de courage, s’il vous plaît !

Saint-Lambert, le 26 février 2018

Le poing levé d’Aussant

Je me suis beaucoup interrogée sur le choix éditorial de photo à la une du Devoir du vendredi 23 février. J’ai regardé et regardé l’intégrale de la conférence de presse pour trouver ce poing levé que je n’avais pas vu. Et j’ai trouvé ! En fait, Jean-Martin Aussant n’a jamais levé le poing ! À environ 25 minutes 18 secondes, en parlant, il a fait des gestes de la main droite comme n’importe qui en fait en parlant. Levant le bras machinalement et refermant le poing en le redescendant, sans aucune connotation émotive.

Pour attraper ce geste en photo, il a fallu que [le photographe] Jacques Nadeau utilise un déclencheur à rafale, tellement c’était un geste furtif et sans intention aucune.

À mon avis, ce choix éditorial vient fausser la réalité de cette conférence de presse. Et là, samedi, Michel David utilise cette photo pour comparer le poing d’Aussant à celui de PKP. « Son poing levé mollement », écrit Michel David. « La photographie publiée en première page du Devoir de vendredi illustrait bien son ton un peu éteint en conférence de presse. Son poing levé mollement n’avait rien à voir avec celui de Pierre Karl Péladeau. L’avenir immédiat ne semble pas lui paraître très emballant. »

La seule chose que je concède à Michel David, c’est le ton monocorde et le visage inexpressif de M. Aussant, qui gagnerait à s’animer un peu. Mon mari et moi sommes abonnés au journal Le Devoir. C’est un devoir pour moi de soutenir ce journal. Mais là, c’en est trop ! Le Devoir n’a pas besoin de ce sensationnalisme qui fausse tout.



Carole Pronovost

Beloeil

Réponse du chroniqueur

Peu importe que le geste de M. Aussant ait été prémédité ou non, j’aurais fait la même analyse sans cette photo. Elle illustrait parfaitement un manque d’enthousiasme qui semblait étonnant dans les circonstances.