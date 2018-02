Israël: Nétanyahou sera interrogé par la police pour deux enquêtes

Jérusalem — Le premier ministre israélien, Benjamin Nétanyahou, doit être interrogé vendredi dans deux affaires de corruption présumée pour lesquelles il sera entendu comme suspect et comme témoin, ont indiqué dimanche des médias. La police, qui a interrogé M. Nétanyahou à sept reprises depuis début 2017, avait recommandé le 13 février son inculpation pour corruption, fraudes et abus de confiance dans deux autres dossiers. Interrogé par l’AFP, un porte-parole de la police n’a pas été en mesure de confirmer que le premier ministre serait interrogé vendredi. Selon les radios et la télévision publiques, Benjamin Nétanyahou sera interrogé comme suspect dans l’affaire « Bezeq », et comme témoin à propos de soupçons de corruption présumée autour de la vente par l’Allemagne à Israël de trois sous-marins militaires du géant industriel ThyssenKrupp.