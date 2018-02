Le gouvernement nigérian confirme la disparition de 110 écolières

Abuja — Après six jours de silence et de confusion, le gouvernement nigérian a finalement confirmé dimanche la disparition de 110 jeunes filles à Dapchi, dans le nord-est du pays, après l’attaque de leur école par des membres supposés du groupuscule djihadiste Boko Haram. Ce décompte a été obtenu après avoir collecté des données du ministère local de l’Éducation et du directeur de l’école, qui compte 906 élèves, selon le ministère. Des membres présumés du groupe Boko Haram sont arrivés le 19 février à la nuit tombée à Dapchi dans un convoi de véhicules dans le but d’enlever des élèves, selon les témoignages des habitants, et des centaines de jeunes filles s’étaient enfuies en panique. Ce kidnapping de masse rappelle l’enlèvement de 276 écolières à Chibok en avril 2014 par des membres de Boko Haram.