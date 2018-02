Deux attentats déjoués en France depuis janvier

Paris — Deux projets d’attentats, contre une enceinte sportive et des militaires, ont été déjoués depuis le début de l’année en France, a affirmé dimanche le ministre français de l’Intérieur. « Depuis le 1er janvier, nous avons déjoué deux projets d’attentats, qui n’étaient pas encore totalement finalisés », « dans le Sud » et « dans l’Ouest », a déclaré Gérard Collomb à des médias français. Selon lui, le groupe armé État islamique (EI) tente de planifier des « attentats sur le sol occidental pour faire oublier [sa] défaite » militaire en Irak et en Syrie face à la coalition internationale. En 2017, vingt attentats ont été déjoués dans le pays en 2017, selon les chiffres officiels. Deux attentats, revendiqués par le groupe EI, ont fait trois morts : le 20 avril sur les Champs-Élysées à Paris et le 1er octobre à la gare de Marseille.