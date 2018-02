Un médecin recherché pour devenir ministre de la Santé

Depuis longtemps, le Parti libéral fait élire un médecin qui devient ensuite ministre de la Santé. Selon ce principe, un professeur est le mieux placé pour être ministre de l’Éducation, un ingénieur celui de l’Industrie, un chauffeur de camion celui du Transport et un comptable celui des Finances. Peut-être suis-je à côté de la plaque en pensant que je suis appelé aux urnes pour choisir des hommes et des femmes proches des citoyens, visionnaires et porteurs de projets à réaliser. Des hommes et des femmes politiques, et non pas des techniciens et des spécialistes. Certains vont dire qu’un médecin connaît mieux que n’importe qui comment le système fonctionne. En conséquence, il est bien placé pour trouver des solutions. Mais, un autre comme moi pense au contraire qu’on voit plus clair en s’éloignant, et seul un député visionnaire avec des idées claires est en mesure d’apporter les changements. Ce n’est pas les spécialistes qui manquent, au cas d’éventuel besoin, pour mettre sa politique en œuvre.

Montréal, le 22 février 2018

Et les arbitres au Centre Bell?

On apprend ces derniers jours que le gouvernement du Québec juge déplorable, ridicule et surréaliste qu’une organisation comme Hockey Canada ait demandé que les noms à consonance française de certains joueurs de l’équipe olympique masculine de hockey soient prononcés avec un accent anglophone. Monsieur Philippe Couillard a dit que comme francophones, on devait s’opposer à ça et protester très fort. Alors, j’invite le premier ministre à protester aussi fort contre la Ligue nationale de hockey, qui oblige ses arbitres à ne parler qu’en anglais sur la patinoire du Centre Bell. Ça se passe sous votre nez, Monsieur Couillard, à Montréal, au Québec. Pas en Corée. C’est un manque de respect évident pour la majorité des spectateurs qui assistent à ces parties de hockey et dont la langue principale est le français. Et ce mépris dure depuis longtemps.

Laval, le 22 février 2018

D’armes, de chiens et de propriétaires

Je trouve malheureux que la mairesse Plante ait emprunté, dans la saga des pitbulls, une démarche trop apparentée à celle du président Trump. Dans ce dernier cas, le président des États-Unis et la NRA ne remettent jamais en cause les armes et leur pouvoir destructeur ; ils rejettent plutôt la responsabilité sur le propriétaire ou l’utilisateur de tels engins de mort. Soutenant qu’« il y a des propriétaires qui ne devraient pas avoir de chiens », madame Plante se trouve à ne pas tenir compte de la dangerosité des pitbulls et de semblables. Quel que soit l’état mental de la personne propriétaire d’un chien, le fait d’avoir un caniche représente un risque d’accident nettement moins sérieux que celui de promener un chien réputé dangereux. Le cas récent arrivé sur la Rive-Sud illustre une nouvelle fois que deux caniches lâchés lousses demeureront toujours moins dangereux qu’un seul pitbull laissé en liberté.

Le 22 février 2018