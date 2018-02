Les flâneurs

Frissons garantis

Lundi dernier, la bande derrière Terreur 404 a enfin reçu les prix qu’elle avait remportés en septembre au Webfest de Berlin, soit le Grand Prix du jury et le prix de la meilleure série action/thriller/suspense. Lancée sur Tou.tv au printemps dernier, Terreur 404 brille à l’international et la liste des festivals dans lesquels elle est sélectionnée continue de s’allonger… Écrite par Samuel Archibald et William H. Messier, réalisée par Sébastien Diaz, cette websérie est du bonbon pour les fans des films de Mario Bava, des romans de Stephen King et de la série Bizarre, bizarre.Pas de pression, les garçons, mais on aimerait bien un long métrage !