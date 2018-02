À Québec, en 1956, un jeune assistant de recherches (voix de Guillaume Lemay-Thivierge) s’embarque pour le Népal afin de prouver l’existence du yéti. L’accompagnent dans cette folle aventure une aspirante détective (Sylvie Moreau) et un guide sherpa (Rachid Badouri). À défaut d’avoir les moyens des grands studios américains, Nancy Florence Savard (La légende de Sarila) et Pierre Greco (Le coq de St-Victor) ont du talent, de l’imagination et un sens de la débrouillardise à revendre — à l’instar de leurs braves et attachants personnages. Rehaussé de tableaux nocturnes évoquant avec bonheur Le troisième homme de Reed, d’une pimpante palette de couleurs et de teintes hivernales joliment nuancées, Nelly et Simon : mission Yéti repose sur un récit économe de péripéties inutiles mais ponctué de clins d’oeil loufoques à Franquin et à Disney. D’un humour bon enfant, solidement documenté, le tout sensibilise les petits à la protection de l’environnement et au patrimoine mondial, ainsi qu’au respect des autres cultures.



Horaire en salles

Nelly et Simon : mission Yéti ★★★ Film d’animation de Nancy Florence Savard et Pierre Greco. Avec les voix de Sylvie Moreau, Guillaume Lemay-Thivierge, Rachid Badouri, Alexandrine Warren, Arthur Holden et Stéphane Crête. Canada (Québec), 2018, 84 minutes.