La langue de chez nous

Je veux répliquer au texte de Libre opinion « Mes étudiants, ces jeunes Québécois d’origine arabe », de Mathieu Burelle, professeur de philosophie, dans Le Devoir du 20 février. Dans cet article, M. Burelle soutient que ses élèves sont « Québécois » et qu’ils parlent québécois. Retenons qu’est Québécois ou Québécoise celui ou celle qui possède la citoyenneté canadienne et qui habite au Québec, ce qui peut être le cas des élèves de M. Burelle. Cependant, monsieur le professeur fait fausse route lorsqu’il prétend que ses élèves parlent le québécois avec un accent. M. Burelle, professeur de philosophie, doit comprendre qu’il n’existe pas de langue québécoise, que les citoyens et citoyennes du Québec parlent le français, langue commune que nous devrions tous et toutes parler et partager au Québec. Contrairement à ses prétentions, il n’y a pas qu’un seul accent au pays du Québec. Il suffit de visiter nos régions et d’échanger avec leurs résidants pour comprendre que chaque région possède un accent qui lui est propre. Ainsi, les Madelinots, les Gaspésiens, les Montréalais et tous les autres possèdent chacun leur accent tout en parlant la même langue commune, le français. Monsieur le professeur de philosophie doit donc revoir ses notes de cours afin de s’assurer qu’il ne commettra plus cette faute ; au Québec, nous parlons « français » ; avec des accents, bien sûr, mais le français est la langue parlée chez nous.

Montréal, le 20 février 2018

Infantilisme et médiocrité

Sa conjointe a poussé l’ingénuité jusqu’à se teindre un point entre les deux yeux, sans doute ce point qui symbolise en Inde le troisième œil. Quant à lui, il a revêtu une tenue traditionnelle indienne. Justin Trudeau est arrivé en Inde pour un voyage officiel d’une semaine. Si son habitude de se costumer fait rire, elle illustre l’infantilisme du personnage. Des psychologues expliquent pourquoi un enfant aime à se déguiser : il veut se sentir fort, vivre ses pulsions, se dissimuler, se métamorphoser… Mais si un enfant a besoin de se déguiser pour s’adapter mentalement aux transformations devant le mener à l’âge adulte, est-ce nécessaire de la part d’un homme qui a 46 ans et est premier ministre du Canada ? Les médiocres ont pris le pouvoir, prétendait il y a quelques années le philosophe Alain Deneault dans son ouvrage La médiocratie. Il avait peut-être raison.

Sherbrooke, le 19 février 2018

Le taux

Depuis le 11 février, le taux de chômage est de 6 % à Montréal. Ce qui signifie qu’un travailleur doit avoir accumulé 700 heures de travail dans l’année pour être admissible aux prestations de chômage. En effet, c’est le taux de chômage dans la région où le prestataire réside qui définit le nombre d’heures nécessaire pour toucher la pitance que lui versera l’État. Plus le taux de chômage est bas, plus la norme (nombre d’heures) est élevée pour toucher des prestations. Sans oublier le nombre de semaines payables qui diminue en conséquence. Le hic, c’est que le taux de chômage est une blague. Une vieille blague. Ce taux ne reflète en rien le vrai pourcentage des sans-emploi. À deux reprises durant les dernières années, nous nous sommes amusés (enfin…) à calculer un taux de chômage qui s’approcherait un peu plus de la réalité. Nous avons pris les indicateurs les plus récents et pertinents (population apte au travail, nombre de chômeurs recevant des prestations régulières, assistés sociaux aptes au travail, etc.) et, après avoir passé le tout à la calculette, le taux de chômage de Statistique Canada se retrouvait multiplié par deux ! On sait tous que depuis trente ans, sous les Mulroney, Chrétien et Harper, le but du programme d’assurance-chômage (assurance-emploi étant une autre bonne blague) est de ne pas payer de prestations. L’OCDE, entre autres, avait été particulièrement claire sur ce point en 1995, après la réforme des libéraux qui a eu pour effet d’exclure plus de la moitié des chômeurs (et surtout chômeuses) du régime, et qui s’est traduit par de titanesques surplus (60 milliards). Le montant des prestations, le nombre de semaines payables, les exclusions et toute la plomberie légale (quand ce n’est pas l’administration) visent cet objectif. Le capitalisme s’accommode très mal de bons programmes sociaux. Si le gouvernement de Justin Trudeau a apporté quelques modifications positives dans son budget de 2016, il ne s’est pas attaqué à une réforme qui protégerait réellement les travailleurs en cas de rupture d’emploi. Donc, quand vous entendrez, lirez et verrez délirer les politiciens et autres comiques-troupiers sur le fabuleux taux de chômage dans votre région (ou à la grandeur du pays), ayez une pensée pour tous ceux qui auront droit à un gros rien.

Montréal, le 21 février 2018