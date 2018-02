Et les voix françaises?

Je n’ai rien à reprocher à la critique d’André Lavoie, collaborateur du Devoir, portant sur le film d’animation en stop motion Cro Man (Early Man), si ce n’est qu’en donnant les noms des seuls acteurs anglophones derrière les voix des personnages, il semble considérer que la majorité des lecteurs du Devoir iront voir la version originale anglaise avec leurs enfants. Je ne pense pas que ce sera le cas.

Voilà pourquoi j’apprécierais que les noms des doubleurs francophones soient donnés aussi dans le générique. Ainsi, dans ce film, Pierre Niney, un jeune et excellent acteur français, prête sa voix au personnage principal. Cette information me semble être d’un grand intérêt pour le lecteur du Devoir doublé d’un cinéphile. Pour Le Devoir, ce ne serait pas une première ; d’autres critiques l’ont fait dans le passé.

Montréal, le 16 février 2018

Se déguiser en «Noir»?

Dans Le Devoir du 16 février 2018, Christian Rioux rapportait la polémique qui a cours au sujet du festival de Dunkerque en France. La tradition, dit-il, coïncide avec le Mardi gras, une tradition qui remonterait aux fêtes des calendes de Mars célébrées dans la Rome antique, une époque où les interdits étaient transgressés. « Un esclave pouvait même, dit-on, revêtir les habits de son maître. » Rioux explique la polémique en cours : « Des organisations parisiennes s’en sont prises à la Nuit des Noirs célébrée périodiquement depuis plus de 50 ans et durant laquelle les fêtards portent des pagnes en raphia et se peignent le visage en noir. Des antiracistes parisiens y ont vu une lointaine version française du blackface américain. » Il fustige le militant antiraciste Henri-Georges Tin qui y constate « l’envers grimaçant de l’esclavage […] rendu tolérable, voire tout à fait divertissant, aux yeux des peuples d’Occident » et rapporte avec une certaine jouissance les propos d’un socialiste qui a écrit dans le journal Le Monde que « la tradition dunkerquoise n’a rien à voir avec l’imaginaire américain, mais tout avec les sources mêmes du carnaval […], un moment où pendant quelques jours les différences sont abolies et les discriminations abrogées ». C’est alors qu’« une femme devient homme et un homme porte robe et perruque, un ouvrier joue les banquiers, un athée se fait ecclésiastique, un Blanc se fait Noir, un bon bourgeois se mue en bagnard ». Mais de quel « Noir » s’agit-il ici ? D’un bourgeois archi lettré, d’un esclave de plantation, d’un migrant illégal ? D’un Africain du Sud, d’un Sénégalais, d’un Haïtien ? Depuis quelques années, Rioux dénonce le politiquement correct, parfois avec raison. Mais il n’a pas toujours raison. Dans le cas présent, justifier, tolérer que quelqu’un puisse se déguiser en « Noir » est un relent du racisme colonial, stupide et intolérable. Se déguiser en « Noir » ou en « Indien », ce n’est pas la même chose que se déguiser en banquier ou en pirate. Heureusement, au Québec, on peut être fiers de ne pas avoir de ces fêtards qui portent des pagnes en raphia et se peignent le visage en noir. En tout cas, je l’espère !

Professeure émérite de sociologie, UQAM, et vice-présidente des Intellectuels pour la souveraineté, le 16 février 2018

Réponse du chroniqueur

À Dunkerque, où les costumes évoquent le temps des découvertes, il n’a jamais été question de se déguiser en esclave. C’est vous qui semblez essentialiser les Noirs en les réduisant à cette image. Dans une société composée de citoyens, il n’y a pas d’espèces protégées. Demain, ce sera les Juifs, les femmes, les gitans, les gros, les clochards, les sorcières ou les gais. Autant interdire le carnaval et… la caricature.

Christian Rioux