Réponse à l’Association internationale des études québécoises (AIEQ)

En réponse aux différents textes parus dans le quotidien Le Devoir et aux lettres transmises au sujet du financement qui est accordé à l’Association internationale des études québécoises (AIEQ) par le ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF), il m’apparaît essentiel de rassurer les membres de l’AIEQ.

Le MRIF soutient financièrement l’AIEQ sans interruption depuis sa création, il y a 20 ans, et compte continuer à l’appuyer. Il reconnaît son apport et son influence, tout comme le reconnaissent les personnes associées aux activités de l’AIEQ au fil des ans. J’ai moi-même collaboré étroitement avec les membres de cette organisation lors d’affectations à l’étranger.

Le modèle d’aide financière du gouvernement du Québec a effectivement évolué au cours des dernières années. Il s’est transformé en soutien financier direct et en fourniture de services. Notamment, le ministère a mis davantage de ressources humaines à la disposition de l’organisme en plus d’assumer ses frais de loyer et certaines dépenses de programme. Au net, les changements apportés au mode de financement ont eu pour effet de maintenir le niveau de soutien octroyé à l’AIEQ, voire à l’augmenter. Bien que l’Association ait réduit ses activités et services, il importe de rappeler qu’à aucun moment celle-ci n’a été fermée.

Puisque l’AIEQ bénéficie de fonds publics, le gouvernement du Québec doit veiller à ce que ses pratiques respectent les principes reconnus de bonne gouvernance, et surtout que la pérennité de la mission de l’AIEQ soit assurée. Rappelons que les statuts de l’AIEQ établissent clairement les exigences administratives, de gouvernance et de financement que l’organisme s’est engagé à respecter.

Par ailleurs, le MRIF a travaillé étroitement avec l’AIEQ au cours de la dernière année pour trouver des moyens concrets permettant de réaliser pleinement sa mission. À l’automne 2017, l’AIEQ a déposé son plan de financement autonome pour le ramener à celui de 2014-2015 et a proposé plusieurs mesures lui permettant d’augmenter ses revenus autonomes à compter de 2018-2019.

En terminant, il importe de réitérer que le MRIF a toujours contribué au financement de l’AIEQ sans jamais remettre en question l’apport de cette organisation au regard de l’action internationale du Québec. Nous sommes convaincus que les solutions qui seront annoncées et mises en place prochainement permettront d’assurer la pérennité de la mission de l’AIEQ, et ce, pour la plus grande satisfaction de ses membres.

Sous-ministre du ministère des Relations internationales et de la Francophonie, le 19 février 2018

No$ médecin$ spécialiste$

Les augmentations de revenus consenties par le gouvernement aux médecins spécialistes m’indignent au plus haut point, considération faite des besoins immenses de nos systèmes de santé et d’éducation. Je suis certain de ne pas être le seul citoyen à sentir cette rage. Messieurs les docteurs Couillard et Barrette se sont bien assurés d’avoir une belle situation salariale pour leur retour en clinique !

Et vous savez quoi, Messieurs Barrette et Couillard, cette entente avec les médecins spécialistes vous mènera à votre perte en octobre prochain ; je l’espère vivement !

Montréal, le 16 février 2018