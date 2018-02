« In Gun We Trust »

L’argument de la National Rifle Association, et de beaucoup trop d’Américains, est que ce n’est pas le fusil d’assaut semi-automatique qui est le problème, mais le propriétaire du doigt sur la détente. D’accord, mais si le jeune Nikolas de Jesus Cruz n’avait pu avoir qu’un lance-pierres en dessous de son lit, les choses auraient été très différentes, non ?

Laval, le 18 février 2018

Émondage : comment penser nos arbres en ville ?

Il serait souvent possible de réserver un côté d’une rue pour les fils d’Hydro-Québec et l’autre pour les arbres. Une telle approche réduirait la quantité d’émondage à faire et il y aurait moins d’arbres, mais ils seraient de meilleure qualité. (Cela diminuerait d’autres coûts, comme ceux de plantation.) Dans certains cas, on pourrait planter des arbres, ou arbustes à faible développement vertical et ils resteraient naturellement sous les fils. Il y a certains mythes sur l’élagage : les arbres ne cicatrisent pas ; ils se compartimentent pour se protéger des agents infectieux comme les champignons. Alex Shigo (1930-2006) a fait de longues recherches sur ce sujet. L’élagage a souvent pour but d’assurer la sécurité des humains. Des arbres imparfaits, mal élagués, pleins de cavités ou pourris jouent un rôle essentiel dans des forêts peu fréquentées, mais ils sont dangereux près des rues et des trottoirs ou dans les parcs. Si les contraintes de l’Hydro-Québec exigent que certains arbres soient très mal émondés, ne vaudrait-il pas mieux les abattre ? Une courte recherche sur Internet nous apprend que la Chaire de recherche sur le contrôle de la croissance des arbres de l’UQAM est associée à Hydro-Québec ; il y a là un potentiel conflit d’intérêts.

Montréal, le 18 février 2018

Une impuissance collective



Il y a des choses qui me dépassent en ce qui concerne les États-Unis. Après tant de tueries dans les écoles depuis quelques années, les gouvernements ne font toujours rien. Le rituel est toujours le même, à la suite de ces moments d’horreur : veillées à la chandelle, prières, pleurs, mais on effleure à peine la question des armes à feu et de leur contrôle. Devant cette impuissance collective, j’ai envie de citer le proverbe assez connu : « Aide-toi et le ciel t’aidera » ! Les prières ne suffisent pas. Faudra-t-il que des milliers d’Américains descendent dans la rue pour voir la lumière au bout du tunnel et que les gouvernements finalement agissent ? Il faut bienconstater que les Américains ont de sérieux problèmes en matière de contrôle des armes à feu et de santé mentale. Les États-Unis sont malades. Avoir élu un président comme Trump et voir toutes les tueries dans les écoles me semblent des évidences de cette maladie. Celle-ci a d’ailleurs débuté sous Obama, qui finalement n’a rien fait pour stopper ces carnages de jeunes. Dois-je simplement conclure que les États-Unis vivent leur décadence ? Hélas, je crois que oui.



Michel Lebel

Entrelacs, le 16 février 2018



Les valeurs à l’école



Il est impératif que, dans les écoles, les valeurs occidentales prévalent. Sinon, d’horribles conflits sont à prévoir. Les choix religieux sont personnels et ne doivent pas entrer en concurrence avec les valeurs communes de l’école publique. Le dire haut et fort pour que l’autorité de la modernité ne soit jamais contestée par des archaïsmes religieux. Sinon, régression et troubles, surtout régression des droits féminins.



Jacques Légaré

Le 17 février 2018