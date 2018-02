La souris anxieuse: pauvre science malmenée !

L’étude rapportée dans Le Devoir de mercredi au sujet du lien établi entre les gras saturés et l’anxiété et la dépression recèle la plupart des travers qui affligent la majorité des études menées sur les gras alimentaires depuis quelques décennies. Dans ce genre d’études, les chercheurs ne visent qu’une chose : confirmer ce qu’ils croient déjà. Karl Popper se retourne souvent dans sa tombe ! Il suffira de dire : 1) que les travaux réalisés chez les animaux sont toujours à prendre avec des pincettes et que transposer les résultats aux humaines est périlleux ; 2) que, tout comme dans le fameux cas du lapin bourré d’athérosclérose (les chercheurs lui avaient fait suivre une diète de carnivore alors que c’est un herbivore et on s’étonnait qu’il n’aille pas bien, le pôvre !), on pouvait s’attendre à ce qu’une souris ayant une diète grasse et pleine de sucrose — et donc sans grand rapport avec sa diète habituelle — présente quelques anomalies métaboliques. Enfin, comment diable tirer une conclusion d’une étude dans laquelle deux variables (gras, sucre) étaient manipulées ? Ça ne semble pas avoir gêné les auteurs le moins du monde. Ils ne se sont pas non plus privés d’évoquer une application clinique. Pauvre science ! Les bêtises qu’on profère en ton nom.

Montréal, le 14 février 2018

Québec soigne trop bien ses médecins

Les médecins Couillard et Barrette sont aux petits soins avec les médecins, qui bénéficient d’un traitement « V.I.P. » au détriment de la classe économique des travailleuses et travailleurs de la santé. En septembre 2017, les médecins de famille avaient reçu une augmentation de 10 % sur trois ans ainsi qu’un montant forfaitaire de 40 000 $ échelonné sur six ans. Le salaire moyen d’un médecin de famille s’élevant à 280 000 $. Les augmentations obtenues dépassaient de plus du double celles déjà consenties aux autres employés du public. Cette semaine, c’était au tour des médecins spécialistes de passer à la caisse. En plus de bénéficier d’une augmentation de 11,2 % jusqu’en 2023, ces 10 000 privilégiés, spécialistes de l’accaparement des ressources financières gouvernementales, recevront 500 millions d’ici le 31 mars prochain. En sus des primes de ponctualité et de port de jaquette, apprendra-t-on bientôt qu’on leur a proposé des primes pour un sourire ou tout autre geste humain envers leurs patients ? Pendant que les médecins sont soignés aux petits oignons, le monde infirmier croule sous le poids de sa tâche. Si l’analyse marxiste n’a plus la cote, nous sommes à même de constater qu’il existe une lutte des classes dans le monde de la santé. Voilà un diagnostic inquiétant.

Neuville, le 14 février 2018