Expulsé d’Ukraine, Saakachvili atterit en Pologne

Varsovie — Mikheïl Saakachvili, l’ex-président géorgien devenu opposant en Ukraine, a été expulsé lundi par les autorités de Kiev et a atterri à Varsovie, en Pologne. Son expulsion a été expliquée par le fait qu’il était entré « illégalement » en Ukraine en septembre, un groupe de ses partisans traversant en force la frontière avec la Pologne. Déchu successivement de ses nationalités géorgienne et ukrainienne, M. Saakachvili a été arrêté lundi après-midi en plein restaurant à Kiev, cinq mois après avoir regagné l’Ukraine pour défier le pouvoir. « J’aime la Pologne, mais ma lutte est en Ukraine et en Géorgie, et je vais me battre jusqu’au bout. […] Nous allons gagner ce combat », a-t-il dit à sa sortie de l’aéroport de Varsovie, annonçant devant les journalistes qu’il ferait une déclaration mardi.