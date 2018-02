Le tableau des médailles

Pour toute la durée des Jeux olympiques de Pyeongchang, Le Devoir​ vous propose de suivre ici même l’évolution du tableau des médailles.

En 2016, le Canada avait terminé les Jeux de Rio au 20e rang avec une récolte de 22 médailles (4 d’or, 3 d’argent et 15 de bronze). Deux ans plus tôt, aux Jeux d’hiver de Sotchi, l’unifolié avait mis la main sur 25 médailles (10 d’or, 10 d’argent et 5 de bronze), lui octroyant le 22e rang au classement final. Le record canadien est de 26 médailles (14 d’or, 7 d’argent et 5 de bronze), étali en 2010 alors que le Canada était l’hôte des Jeux, à Vancouver.

Ce classement se base sur les informations fournies par le Comité international olympique (CIO) et suit les règles établies par la convention du Comité relative aux classements des médailles. Ici, le nombre de médailles d’or remportées par pays prévaut. À nombre égal de médailles d’or, le nombre de médailles d’argent départage deux nations. À argent égal, on se rabat sur les médailles de bronze. En cas d’égalité sur toute la ligne, les pays occupent le même rang et sont présentés par ordre alphabétique.