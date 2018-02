Infirmières : c’est le temps que ça change !

Le débat qui fait fureur au Québec ces jours-ci devrait nous mener vers un vrai débat sur le rôle et le futur des infirmiers et des infirmières dans le système de santé au Québec. Que ce soit dans les institutions francophones ou anglophones, il y a un problème existentiel dans la profession. Le pouvoir, l’idéologie patriarcale dominante et le grand écart visible entre le soutien financier et moral donné aux médecins dès le début de leur formation et celui offert aux infirmières sont en train d’oblitérer la place des infirmières comme pivot du système de santé. Les conditions auxquelles les infirmières font face sont complètement inacceptables en 2018. L’idéologie dominante qui permet que les infirmières soient confrontées tous les jours au manque de personnel et d’équipement de base, les micro-agressions quotidiennes qu’elles subissent, le manque de temps pour recevoir de la formation continue, le manque de reconnaissance de leur expertise, l’humiliation de toujours faire des compromis sur l’ampleur de leur tâche, l’impossibilité de prendre des pauses, la prise en charge forcée d’une unité même quand on a très peu d’expérience, la condition de plus en plus lourde des patients, le fait d’être toujours tenues pour acquises et les conséquences inévitables pour leur carrière quand elles osent briser l’omerta : tout ça doit cesser ! Nous avons besoin d’une table de concertation pour entreprendre un vrai dialogue. Celle-ci doit comprendre des infirmières et des infirmiers pratiquant dans tous les milieux, des éducateurs, des chercheurs, les ministres de la Santé et de l’Éducation, les syndicats et l’Ordre des infirmières. Il faut créer une vision commune pour que la profession prenne la place qui lui revient dans le système de santé, en équilibre avec les autres professions. Si nous relevons ce défi, nous attirerons et garderons les meilleures recrues infirmières. Et en cours de route, j’en suis persuadée, nous trouverons des solutions pour assurer le bien-être de tous les Québécois.

Montréal, le 11 février 2018

Lettre à Lucien Bouchard

Mon cher Lucien, En 2002, dans une lettre que tu as fait publier, tu déplorais « les avanies qu’on vient d’infliger » à une personne, Charles Dutoit, que tu estimais au plus haut point. Tu souhaitais un « geste réparateur à l’endroit d’un homme de cœur, blessé dans sa dignité d’homme et son intégrité ». Aujourd’hui, je reprends tes mots pour t’inviter à réparer les avanies, il n’y a pas de meilleur mot, qui ont été infligées à Yves Michaud. Au fond de toi-même, tu admets l’injustice dont il fut victime. Du même coup, c’est l’institution, symbole de notre vie démocratique, qui a été gravement atteinte. Tu le sais très bien et, pourtant, depuis près de vingt ans, tu t’enfermes dans une mauvaise humeur de politicien contrarié. Tu te proposes de créer à l’OSM « une atmosphère d’harmonie » et de maintenir un « climat de respect », pourquoi ne pas profiter de cet élan de sagesse pour t’excuser haut et fort des injustices commises à l’endroit d’Yves Michaud ?

Le 7 février 2018