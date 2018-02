Prépondérance fédérale ?

Au Québec quand on vend une maison, que ce soit par l’entremise d’une agence immobilière ou non, le vendeur doit nécessairement remplir le formulaire de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ) appelé « Déclarations du vendeur sur l’immeuble ». Ce formulaire a été élaboré en collaboration avec l’Association des inspecteurs en bâtiments du Québec et est obligatoire. À la question D13.7, on demande « À votre connaissance, y a-t-il eu une culture de cannabis ou la production de toute autre drogue, produit chimique ou dangereux à l’intérieur du bâtiment ? », et la question n’est pas d’ordre moral ou légal, mais sanitaire. La culture de cannabis produit énormément d’humidité et peut causer l’apparition de moisissures, faire pourrir les murs, etc. De la même façon que l’on peut interdire par réglementation interne l’usage du tabac dans les unités d’une copropriété divise pour des raisons d’assurance et pour ne pas incommoder les copropriétaires voisins, on pourra certainement interdire la culture du cannabis pour protéger l’intégrité physique du bâtiment et sa valeur. Prépondérance fédérale ou non, qu’ont les compagnies d’assurance à dire du projet de loi C-45 de Justin Trudeau de permettre la culture de quatre plants de cannabis sans limite de taille des plants (qui pourra contrôler ça de toute façon ?) et la décision de Québec d’interdire complètement la culture personnelle à domicile ?

Montréal, le 8 février 2018

Les faiseurs de télé crue n’ont rien inventé

On dit que la télé généraliste se fait de plus en plus audacieuse. À mon avis, non. De plus en plus racoleuse, ça oui ! Compétition oblige. Dans les années 1980-1990, Radio-Québec, aujourd’hui Télé-Québec, a présenté, les vendredis soir, au moins une cinquantaine de télédramatiques écrites audacieusement par une précurseure, Janette Bertrand, pour faire voler en éclats nombre de tabous, entre autres hérités de l’Église catholique. Si les réseaux sociaux avaient existé à cette époque, sûr qu’ils se seraient enflammés à plusieurs reprises ; comme ce fut le cas à la suite de la présentation d’un viol collectif subi par Fanny la Fugueuse presque dans le coma. Madame Bertrand a touché à peu près à toutes les réalités sociales grises de l’époque, toujours bien présentes aujourd’hui. Je me rappelle cette magistrale interprétation d’une femme alcoolique par la puissante Monique Miller et de son rejaillissement sur le reste de la famille. Je me souviens, toutes les fois que je revois Sylvie Léonard à la télé, de son rôle prégnant de réalisme d’une femme dominée et battue par un mari jaloux et cruel joué par Ghislain Tremblay. Puis cet épisode audacieux Le Petit Chaperon rouge, histoire d’un viol collectif subi par une Pascale pleinement consciente de son supplice. Cela m’étonne que Manon Dumais, journaliste au Devoir, discutant de télé généraliste crue avec des spécialistes tels Pierre Barrette, Isabelle Pelletier, Stéfany Boisvert et Daniel Thibault, n’ait pas crû bon de citer l’œuvre de Janette Bertrand dans le débat.

Jonquière, le 7 février 2018