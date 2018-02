Les infirmières et le temps partiel

Pourquoi les infirmières choisissent-elles les emplois à temps partiel plutôt que les emplois à temps plein ? Une piste d’explication. C’est au début des années 2000 que le comité jeunesse de l’OIIQ a demandé au gouvernement d’offrir plus de postes à temps partiel pour améliorer le recrutement et permettre aux jeunes infirmières d’avoir plus de flexibilité, moins de pression et un meilleur contrôle de leur horaire.

Au cours des 20 dernières années, avec les réformes structurelles du système de soins de santé et une gestion pas toujours efficiente des ressources humaines en santé, la pression sur les infirmières s’est accentuée et le temps supplémentaire obligatoire (TSO) est apparu.

Aujourd’hui, les infirmières ont le choix entre des emplois à temps partiel ou à temps plein. Dans les deux types d’emploi, elles courent le risque d’être contraintes au TSO. Le TSO appliqué à un emploi à temps plein contraint les infirmières à travailler 16 heures de suite et à avoir un horaire qui peut dépasser les 60 heures par semaine. Le TSO appliqué à un emploi à temps partiel offre aux infirmières l’équivalent d’un emploi à temps plein, mais mieux rémunéré grâce au salaire à temps et demi.

Mettez-vous à leur place : quelle personne raisonnable prendrait un emploi à temps plein avec une forte probabilité de devoir faire 60 heures par semaine alors qu’un emploi à temps partiel lui donnerait une forte probabilité d’emploi a temps plein, TSO compris, et une rémunération plus élevée qu’un emploi à temps plein régulier ?

C’est l’organisation même du travail qu’il faut modifier. Dans les conditions actuelles, il n’y a aucun incitatif pour une infirmière à postuler à un emploi à temps plein.

Le 6 février 2018

Abolir les subventions aux écoles privées a un coût

Québec solidaire annonçait récemment vouloir mettre fin au financement public des écoles privées. Bien qu’on puisse être tout à fait d'accord avec l’objectif d’éliminer le réseau à deux vitesses créé par les subventions publiques aux écoles privées, il faut reconnaître que l’abolition des subventions au privé risque d’avoir un coût direct à court terme pour les finances publiques. En effet, sans subventions publiques, les droits de scolarité du réseau privé augmenteraient à environ 10 000 $ par année, ce qui aurait pour effet de provoquer une ruée vers le réseau public. Or, dans le réseau public, l’État assume 100 % des coûts de la formation des élèves, au lieu d’environ 60 % pour un élève du réseau privé. Il est probable que le gouvernement doive investir davantage dans les infrastructures éducatives publiques si le nombre d’élèves augmente considérablement. Ainsi, le coût de l’abolition des subventions dépend du pourcentage d’élèves qui passent du réseau privé au réseau public à la suite de l’augmentation des droits de scolarité. Québec solidaire prévoit que la diminution complète des subventions aux écoles privées fera économiser 98 millions au Trésor québécois, argent qui serait ensuite réinvesti dans le réseau éducatif public. Pourtant, la seule étude sérieuse et non partisane réalisée sur le sujet au Québec prévoit que le scénario évoqué par QS, soit le passage de 50 % des élèves du privé vers le public, coûterait environ 100 millions de dollars (en 2004) par année. C’est dans le scénario peu probable où plus de 75 % des étudiants restaient au privé que l’abolition des subventions au privé serait fiscalement rentable à court terme pour le gouvernement.

En bref, abolir les subventions aux écoles privées est une solution courageuse, mais il importe que les partis politiques soient honnêtes et proposent de financer un réinvestissement en éducation de manière réaliste.

Le 5 février 2018