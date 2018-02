Un collectif réclame l’interdiction des balles de plastique

Le collectif Manifester sans peur réclame l’interdiction des balles de plastique et des armes explosives lors de manifestations. Les membres du collectif considèrent que ces armes représentent une « menace » à la « sécurité et à la vie des manifestants », écrivent-ils dans un communiqué, appelant à relancer le débat public sur ces armes dites « intermédiaires » ou « à létalité réduite ». Le Comité de déontologie policière blâmait la semaine dernière le policier de la Sûreté du Québec Denis Murelle pour ne pas avoir utilisé cette arme avec « prudence et discernement » lors d’une manifestation à Victoriaville en 2012, y blessant gravement trois personnes. Un reportage de l’émission Enquête à Radio-Canada a aussi révélé qu’un adolescent de 16 ans est passé près de la mort après avoir été atteint à la tête par une de ces balles de plastique lors du Sommet des Amériques en 2001.