Concert d’éloges pour Richard Wagner à la Cour suprême

Ottawa — « Un bourreau de travail » au « coeur gargantuesque », un « fils distingué du Québec ». Le nouveau juge en chef de la Cour suprême du Canada, Richard Wagner, a eu droit à un concert d’éloges, lundi, lors de la cérémonie officielle soulignant sa nomination. C’est avec humour et éloquence que la doyenne des juges du plus haut tribunal au pays, Rosalie Abella, a rendu hommage à celui qui a été nommé au poste en décembre dernier par le premier ministre Justin Trudeau. « Sachez que notre nouveau juge en chef a un coeur gargantuesque, une loyauté inébranlable envers l’intégrité, une réserve infinie de sagesse et une foi imperturbable envers l’égalité », a dit la magistrate ontarienne devant dignitaires et invités. La nomination du juge Wagner, issu de la tradition civiliste, a été bien accueillie dans les sphères juridique et politique.