Jean-Marc Vallée primé par la Guilde des réalisateurs

Photo: Emma McIntyre / Getty Images / AFP

Los Angeles — Le réalisateur québécois Jean-Marc Vallée a reçu un autre prix pour sa télésérie Big Little Lies, diffusée sur HBO. La Guilde américaine des réalisateurs lui a décerné samedi soir, à Los Angeles, le trophée du meilleur réalisateur pour un film ou une minisérie à la télévision. À la dernière cérémonie des Golden Globes, Big Little Lies avait été décorée de quatre prix. Le film The Shape of Water, du réalisateur Guillermo del Toro, en nomination dans 13 catégories aux prochain gala des Oscar, a été couronné meilleur film.