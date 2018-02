Le père de Gregory Charles est décédé jeudi matin, a annoncé l’animateur et musicien sur sa page Facebook. Lennox Charles a succombé à ses blessures après avoir été happé par un véhicule de déneigement, mardi, dans l’ouest de Montréal. L’accident s’est produit vers 17 h 30 à l’angle des chemins de la Côte-des-Neiges et Belvédère. Dans un touchant hommage accompagné d’une photo de ses parents, Gregory Charles affirme que son père était un homme rare, « résolu, fort, tendre et sans méchanceté ». La mère de Gregory Charles est décédée il y a un an. Selon le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), le septuagénaire, qui marchait sur le chemin de la Côte-des-Neiges, aurait tenté de traverser lorsqu’il a été heurté par un tracteur de déneigement qui circulait sur le chemin Belvédère vers l’ouest.