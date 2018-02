2 février 2018

Encore des piétons fauchés à Montréal !

Décidément, Montréal ne donne pas sa place sur le plan des statistiques d’accidents impliquant des véhicules et des piétons. Et ce sont évidemment les piétons qui sont les victimes. La belle formule pleine de vertu qui dit « priorité aux piétons » devient de plus en plus dérisoire. On devrait plutôt dire : priorité aux véhicules à quatre roues et gare à vous, piétons. Déjà que pour 2015-2016, le nombre de morts de piétons à la suite d’un impact automobile à Montréal avait atteint un nouveau sommet. Voilà que maintenant, ce sont les déneigeuses qui les fauchent. OK, on connaît un hiver des plus virulents, mais tout de même : est-ce une raison pour sacrifier des vies humaines ? Soit que les conducteurs de ces déneigeuses effectuent leur travail avec négligence, soit que leurs appareils ne sont pas adaptés à la présence de vies humaines déambulant en ville. Les opérations de déneigement devraient être dotées d’un irréprochable plan de sécurité et être mises en vigueur dès cet hiver. Je me souviens que lorsque j’habitais Montréal dans les années 1990, plus d’une fois j’ai failli me faire heurter par un véhicule de déneigement en sortant de chez moi, rue Marie-Anne. J’ai l’impression que pour le moment, le déneigement à Montréal est effectué à la va-comme-je-te-pousse, ce qui entraîne son lot de défaillances et indubitablement son lot d’accidents graves. Les victimes potentielles : hommes, femmes et enfants qui circulent le plus normalement du monde dans leur ville.

Saguenay, le 1er février 2018

Elle a signé l’entente !

Vous l’avez entendue aussi bien que moi, la petite phrase du Dr Philippe Couillard « Elle a signé l’entente ». Une réponse inepte, insensible et surtout indigne de la fonction de premier ministre à une infirmière épuisée. Mais rien de cela ne me surprend. Tant dans mes luttes environnementales bénévoles que dans ma vie professionnelle, j’ai vu plus d’un homme, qu’il soit petit sous-fifre ou directeur de ceci ou de cela, utiliser le même scénario face à une femme qui soulève un problème dérangeant : d’abord, écoute courtoise ; puis, insinuation que ladite femme n’a pas fait les choses comme il faut. Il est tellement facile de culpabiliser une femme ! Si ça ne suffit pas, on ira jusqu’à la menace voilée. Il est tellement facile de faire peur à une femme ! Bien plus facile que de s’attaquer au problème ou de reconnaître ses torts. Moi, de telles manœuvres me dégoûtent et me révoltent ; elles galvanisent mon action et me rendent solidaire des meurtris et des oubliés par les puissants. Mme Ricard, vous êtes grande. Continuez de marcher la tête haute. Si les docteurs Couillard et Barrette doivent grimper sur un marchepied pour vous regarder dans les yeux, ce sera leur problème, pas le vôtre.

Sherbrooke, le 31 janvier 2018

Veut-on des services publics ?

Noam Chomsky pose la question : « Comment détruire un service public ? » Et répond : « Commencez par baisser son financement. Il ne fonctionnera plus. Les gens s’énerveront. Ils voudront autre chose. C’est la technique de base pour privatiser un service public. » N’est-ce pas exactement ce qui s’est produit dans les services publics d’éducation et de santé au Québec ? Trois ans d’austérité ont été beaucoup plus fidèles aux colonnes de chiffres que réponses adéquates aux vrais besoins de la société québécoise. L’inacceptable réalité de ce qui se passe dans les services publics nous est présentée dans des témoignages bouleversants de membres du personnel soignant et enseignant. Les services publics sont tellement déficients que le recours au privé apparaît à beaucoup de personnes — qui peuvent se le payer — comme la seule solution. Quant à l’universalité d’accès à ces services, on repassera. En cette année électorale, les deux partis qui sont en tête des sondages ne le disent pas, mais vont continuer dans cette ligne de disparition des services publics. Ce ne sera peut-être pas la « question de l’urne », mais ça demeure une question que toutes et tous devront se poser : « C’est-y mieux des baisses d’impôt ou le maintien des services publics efficaces ? » La réponse appartient à chacune et à chacun. Mais on peut difficilement avoir les deux.

Le 31 janvier 2018